نقش هنرمندان در باقی ماندن جریان عاشورای حسینی/ قدرت در حال بازگشت به منطقه خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در هیئت هنر و رسانه قم به مدت سه شب از ۱۸ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از اهالی هنر و رسانه و با سخنرانی، شعرخوانی و مداحی مادحان اهل‌بیت(ع) در مجمع آموزشی تربیتی هدایت شهر قم، برگزار شد.

بازگشت قدرت به منطقه خاورمیانه

حجت الاسلام و المسلمین «حسین مهدی زاده» استاد حوزه و دانشگاه شامگاه جمعه ۲۰ تیرماه در سومین شب این مراسم عزاداری با اشاره به اهمیت دوباره پیدا کردن منطقه غرب آسیا اظهار کرد: آسیا و اروپا دوباره در حال اهمیت پیدا کردن است و موضوع شرق و غرب و میانه بار دیگر مطرح می شود و پایتخت جهان دوباره به این منطقه یعنی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا برمی گردد. قدرت در حال برگشتن به این منطقه است و تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورمان در این راستا است. این مسئله را نه فقط ما بلکه همسایگان ما هم باید درک کنند و تدبیر این مسئله نیاز به صبوری دارد.

وی ادامه داد: حرف انبیای الهی خطاب به انسان همیشه این بود که خدای عالم، خدای ستاره ها نیست که زور می گفت، خدای عالم، خدای خودتان هم نیست که در این بده بستان های مالی، تنها بمانید، بلکه این عالم خدایی دارد که نه غدار است و نه انسان را رها نمی کند، بلکه خدای رحمان و رحیم است. مبنای رابطه انسان و خداوند، ولاء است، اما ما این گونه به زندگی نگاه نمی کنیم، حتی گاهی مومنان هم می گویند که نمی توان جامعه ای بر مبنای ولاء درست کرد.

نجات بشریت در گروی ولایت

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که ولایت عامل نجات بشریت است، افزود: اگر طرح ولاء بین خداوند و انسان را جدی بگیریم، بشریت بعد از چند هزار سال به آرامش می رسد و ولایت در جامعه حاکم می شود. ولایت کردن از طریق جان گذشتن است. هیچ پروژه ای را در جهان نمی بیند که از طریق از خود گذشتن به دنبال هدایت شما باشد، اما عاشورا این گونه بود.

وی افزود: بعد از به قدرت رسیدن بنی عباس، ناامیدی در ایران حاکم شده بود و حتی مردم ایران به سمت خرم دینی می رفتند، اما بعد از سفر و استقرار امام رضا(ع) و امامزادگان در ایران، این ناامیدی از بین رفت و مردم ایران در سایه اعتقاد به جریان ولایت زندگی کردند و آنها روی همین اعتقاد هم تا به امروز باقی ماندند.

مهدی زاده با اشاره به ضرورت تقویت اخوت در میان مردم منطقه اظهار کرد: باید اهل منطقه را به سمت جریان ولایت بیاوریم و مردم دارالسلام را بیدار کنیم و این مسئله نیازمند تقویت اخوت و مواسات است. باید مقاومت را تبدیل به زندگی اجتماعی کنیم و رگه هایی از این مسئله در جریان اربعین قابل مشاهده است.

نقش هنرمندان در باقی ماندن جریان عاشورا

استاد حوزه و دانشگاه، باقی ماندن جریان عاشورا را مرتبط با تلاش هنرمندان دانست و تصریح کرد: اهل هنر، عاشورا را زنده نگه داشتند، آنها عاشورا به تصویر کشیدند و در ذهن مردم کاشتند. نقش هنر و فرهنگ قبل از قانون نویس و قانون گذار و نظامی است، آن معنای اولیه ای که در ذهن مردم به تصویر کشیده می شود همان هنری است که هنرمند با هنر خود خلق می کند.

وی خاطرنشان کرد: هنرمندان باید کاری را که برای انتقال فرهنگ عاشورا انجام می دادند را ادامه بدهند و این کار، سبک درست زندگی اجتماعی است. رهبر انقلاب تاکید کردند که امروزه ما در جنگ روایات ها قرار داریم. روایات ها همان تصاویری است که در ذهن مردم شکل می گیرد.

