عاشورا چهره واقعی ظلم مذهبی در بحرین را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که عاشورای امسال به وضوح نشان داد که بحرین کشوری است که ظلم مذهبی آشکاری در آن جریان دارد که نمی‌توان آن را با اظهارات رسمی دروغین پوشاند.

این جمعیت تأکید کرد که صحبت‌های مقامات درباره واحه صلح، تکثر مذهبی و آزادی‌های دینی، تلاشی برای بزک کردن واقعیت سرکوب‌گرانه‌ای است که وجود دارد.

الوفاق افزود که مداخله رسمی در مراسم عاشورا و تبدیل آن به میدان نبرد برای تسویه حساب‌های سیاسی باید فوراً متوقف شود و خواستار عذرخواهی و اتخاذ سیاست‌های عادلانه‌ای شد که بر پایه همزیستی واقعی و تضمین آزادی‌های دینی به طور عملی باشد.

در بیانیه آمده است که هدف قرار دادن شعائر دینی و محدود کردن آزادی‌ها در طول ده روز گذشته، نشان‌دهنده استمرار ظلم مذهبی به عنوان رفتاری رسمی و سیستماتیک است، به ویژه با بازداشت خطبا و مداحان حسینی و احضار ده‌ها نفر از آنها برای بازجویی و پاکسازی نمادهای عاشورایی.

الوفاق تأکید کرد که نبود نظام و مراجع قانونی و قضایی و تسلط وضعی از هرج و مرج رسمی اجازه می‌دهد که مسئولان و نیروهای امنیتی به حقوق قانونی و مدنی تجاوز کنند و قوانین را به طور تحریف شده تفسیر نمایند، که این امر زمینه فرار از مجازات را فراهم می‌آورد.

این جمعیت در پایان تأکید کرد که سیاست دوگانگی میان واقعیت رسانه‌ای و واقعیت حقیقی برای همه آشکار شده است و از حکومت خواست که این نفاق، فریب و دروغ را متوقف کرده و این رفتار ناپسند را فوراً پایان دهد.



