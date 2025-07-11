اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک ایران جدا شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به همراه امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، از بخش‌های مختلف پایگاه شهید لشگری بازدید کرد و توان رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

سرلشکر حاتمی در دیدار با خلبانان این پایگاه با بیان اینکه وظیفه ارتش حفظ تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: وجه اصلی حفظ تمامیت ارضی ما حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و این جمهوری اسلامی است که تمامیت ارضی ما را حفظ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت به ماموریت خود ادامه می‌دهد، افزود: ما در دوران هشت سال دفاع مقدس نشان داده‌ایم که هیچ وقت اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک ایران از آن جدا شود.

