صوت | مرثیه‌خوان دربار عثمانی در روز عاشورا

۲۰ تیر ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۸
صوت | مرثیه‌خوان دربار عثمانی در روز عاشورا

در دوران پادشاهی عثمانی، روز عاشورا به عنوان روز عزاداری برای امام حسین (ع) گرامی داشته می‌شد و شاعران با مرثیه‌های خود این روز را آغاز می‌کردند. دربار سلطان عثمانی نیز با برگزاری مراسم مرثیه‌خوانی، به یاد مصائب امام حسین (ع) عزاداری می‌کرد و آخرین مرثیه‌خوان در این دربار، حسین سبیل‌جی، آثارش را به یادگار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مملکت پادشاهی عثمانی و میان مسلمانان آن مملوکات روز عاشورا عزاداری می‌شد و شاعران دوران عثمانی دیوان‌های شعر خود را پس از قصیده‌هایی درباره توحید و درباره فضائل نبی(ص)، با مرثیه ابا عبدالله حسین آغاز می‌کردند. 

در دربار سلطان‌های عثمانی، رتبه و سمتی به نام «مرثبه‌خوانی» (مرثیه‌جی‌لیک) بود که سلطانِ عثمانی و درباریان، روز عاشورا، عزادار و سیاه‌پوش، پای مرثیه‌خوانی می‌نشستند و بر مصائب امام حسین (ع) می‌گریستند.

آخرین «مرثیه‌خوان» دربارِ آخرینِ سلطان عثمانی، مرثیه‌خوانی به‌نام «حسین سبیل‌جی» (۱۸۹۴ - ۱۹۷۵ م) بود که خوش‌بختانه از آثار او نمونه‌هایی بر روی صفحه‌ی گرامافون موجود است.

یک نمونه را می‌توان در پوشه‌ی شنیداری «پیوست» ، شنید:
 

و نمونه‌ای دیگر از مرثیه‌خوانی «حسین سبیل‌جی» (مرثیه حضرت زینب [س]) :

این نوحه و مرثیه، به زبانِ تُرکی دوره‌ی عثمانی‌ست که هنوز مهندسی زبانیِ زمانِ جمهوری ترکیه و تغییرات گسترده‌ی آن روی زبان ترکی، انجام نشده بود.

با دقت در این نوحه و مرثیه، انبوهِ واژگانِ فارسی، واژگانِ عربی که از صافیِ زبان فارسی رد شده (یعنی واژگان با ساختار آوایی زبان فارسی و در همان معنا که در زبان فارسی کاربرد دارد) ، عمومِ ترکیباتِ وصفی و اضافی طبق قواعد زبان فارسی و در کل تأثیرپذیری از فرهنگ، ادبیات و زبانِ ایران، مشهود است.

