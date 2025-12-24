به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌هایی که روز دوشنبه میان نیروهای امنیتی «آسایش» وابسته به «نیروهای دموکراتیک سوریه» و نیروهای حکومت جولانی در شهر حلب سوریه رخ داد، به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و نیروهای امدادی انجامید. محله‌های شهر حلب تا روز گذشته، شاهد موج گسترده‌ای از آوارگی غیرنظامیان به‌سوی مناطق امن‌تر بود؛ در حالی که دو طرف، یکدیگر را مسئول آغاز و پیامدهای این درگیری‌ها می‌دانند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، جرقه نخست تشدید تنش‌ها ساعت پنج عصر روز دوشنبه در میدان شیحان شهر حلب زده شد و به‌سرعت به میدان اللیرمون، که ورودی شمالی شهر حلب و مسیر منتهی به جاده حیاتی غازی‌عینتاب به شمار می‌رود، گسترش یافت. این درگیری‌ها که در آن‌ها از سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین استفاده شد، یک روز پس از انتشار بخشنامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد؛ بخشنامه‌ای منسوب به «اداره کل نیروهای امنیت داخلی» (آسایش) در حلب که ورود و تردد تمامی کامیون‌های بزرگ و متوسط به محله‌های شیخ مقصود، اشرفیه و بنی‌زید و همچنین حرکت موتورسیکلت‌های متعلق به غیرنظامیان و مؤسسات را از روز دوشنبه تا آغاز سال نو ممنوع می‌کرد.

با آغاز درگیری‌ها، دامنه تنش به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه نیز کشیده شد؛ دو محله‌ای که به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع، از نظر نظامی موقعیتی راهبردی دارند و امکان اشراف بر بخش‌های وسیعی از شهر حلب را فراهم می‌کنند. هم‌زمان، موج آوارگی از این مناطق به محله‌های اطراف از جمله المیدان، الهلک، بستان‌الباشا، السریان الجدید، شیخ طه، الخالدیه و خیابان نیل گسترش یافت.

با وجود فراخوان‌های استانداری حلب برای پرهیز از نزدیک شدن به مناطق درگیری، سرعت و شدت تحولات میدانی باعث شد دو گلوله خمپاره به محله‌های مسکونی اطراف پل الرازی در منطقه جمیلیه اصابت کند که در پی آن یک زن و کودک او جان باختند. همچنین شماری از خانه‌ها در محله‌های جمیلیه و شیخ طه دچار آتش‌سوزی شد و چندین گلوله خمپاره نیز به محله السریان الجدید، همجوار اشرفیه، اصابت کرد.

در پی این تحولات، تمامی بیمارستان‌های استان حلب وضعیت آماده‌باش کامل اعلام کردند و کادر درمانی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند؛ در عین حال تلاش‌ها برای تأمین تجهیزات و داروهای ضروری جهت رسیدگی به موارد اضطراری افزایش یافت. بیمارستان دولتی الرازی شهر حلب پذیرای ۱۰ غیرنظامی زخمی و ۵ نفر از نیروهای امدادی بود.

منیر محمد، مدیر دفتر رسانه‌ای اداره بهداشت حلب، در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» اعلام کرد که شمار قربانیان این درگیری‌ها به ۴ کشته و ۱۵ زخمی با شدت‌های مختلف رسیده است. در همین حال، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در محله‌های اطراف شیخ مقصود و اشرفیه اتخاذ شد و «عزام الغریب» استاندار حلب از افزایش سطح آمادگی در بخش‌های اورژانس، بهداشت و خدمات برای پاسخ‌گویی سریع خبر داد.

با وجود اعلام آتش‌بس از سوی دو طرف در ساعت ۱۰ شب دوشنبه ــ که نقضی در پی نداشت ــ و هم‌زمان با تصمیم به تعلیق فعالیت مدارس شهر حلب، صبح روز گذشته، به‌ویژه در اطراف پارک الصنوبری مجاور محله شیخ مقصود، موج گسترده‌ای از آوارگی ساکنان محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه به سمت مناطق امن‌تر ثبت شد. آوارگان تنها توانستند ضروری‌ترین وسایل خود را با وجود سرمای شدید شمال کشور سوریه همراه ببرند.

این تحرکات ناشی از باور راسخ آوارگان است که آرامش شکننده کنونی بازتاب‌دهنده واقعیت میدانی در این دو محله شهر حلب نیست. از این رو، ساکنان در وضعیت انتظار و نگرانی نسبت به تصمیمات سیاسی و نظامی پیشِ رو به سر می‌برند؛ تصمیماتی که تجربه مشابه آن را در اکتبر گذشته از سر گذرانده‌اند، زمانی که درگیری‌ها سه ساعت ادامه یافت و با اعلام آتش‌بس پایان یافت، اما این آتش‌بس نیز پس از مدت کوتاهی فروپاشید. بنا بر شهادت شماری از ساکنان، کسی که بتواند از این دو محله خارج شود، دیگر قادر به بازگشت به آن‌ها نخواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸