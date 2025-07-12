احضار یک روحانی شیعه بحرینی به دلیل شرکت در مراسم عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه شیخ حسن القصاب را برای بازجویی به مرکز پلیس النعیم در منامه احضار کرد. این اقدام موجی از نارضایتی مردمی به دنبال داشت و به عنوان بخشی از روند سرکوب آزادی‌های دینی تلقی شد.

به گفته منابع محلی، دلیل این احضار احتمالاً مشارکت شیخ القصاب در مراسمی مذهبی با عنوان «انتقام تو را خواهم گرفت» بوده که در مسجد عتیق علی در مرکز منامه برگزار شده و بخشی از آیین‌های سنتی عاشورا به شمار می‌رود.

این مراسم هرساله به مناسبت گرامیداشت شهادت امام حسین(ع) برگزار می‌شود و جزو برنامه‌های رایج دینی در بحرین است.

این احضار در حالی صورت می‌گیرد که امسال شدت برخوردهای امنیتی با مراسم عاشورا افزایش یافته است. تاکنون تعدادی از خطبا و مداحان بازداشت یا احضار شده‌اند و همچنین برخی بنرها و نمادهای مذهبی برداشته و مجالس دینی در برخی مناطق تعطیل شده‌اند. فعالان این اقدامات را بخشی از رویکرد سرکوب‌گرانه نظام‌مند علیه شیعیان دانسته‌اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی حمایت خود را از آزادی‌های مذهبی ابراز کرده و خواستار پایان یافتن آزار و اذیت علمای دینی و آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

در همین حال، نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی خواستار رعایت آزادی‌های دینی در بحرین شده‌اند.

