تظاهرات در موریتانی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران شهروند موریتانیایی در پایتخت این کشور در محکومیت ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه دست به تظاهرات گسترده زدند.

این راهپیمایی با شعار «غزه؛ مقاومت و پایداری» از مقابل مسجد جامع نواکشوت آغاز شد و تا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد ادامه یافت.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم‌های موریتانی و فلسطین و تصاویری از رهبران مقاومت فلسطین از جمله شهیدان اسماعیل هنیه و یحیی سنوار شعارهایی در حمایت از مقاومت غزه و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی سر دادند.

این تجمع به دعوت شماری از نهادهای غیردولتی از جمله برگزار شد و بخشی از مجموعه برنامه‌های مردمی در حمایت از ملت فلسطین به شمار می‌رود.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، آمریکا را مسئول مستقیم تداوم جنگ و نسل‌کشی در غزه دانستند.

