به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری آناتولی، «کنفرانس بینالمللی فلسطین» با محوریت بررسی راهکارهای مسالمتآمیز برای حل موضوع فلسطین، از ۲۸ تا ۳۰ ماه جاری میلادی (۴ تا ۶ مرداد ماه) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد.
نمایندگیهای دائم فرانسه و عربستان سعودی در سازمان ملل، که ریاست مشترک «کنفرانس بینالمللی فلسطین» را برعهده دارند، با ارسال نامهای به کشورهای عضو، آنان را به شرکت در این نشست دعوت کردند.
در این نامه آمده است که «کنفرانس بینالمللی فلسطین» با مشارکت در سطح عالی، با هدف بررسی راهحل مسالمتآمیز برای موضوع فلسطین در روزهای ۲۸ تا ۳۰ ژوئیه برگزار خواهد شد.
این کنفرانس بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل قرار بود از ۱۷ تا ۲۰ ژوئن برگزار شود، اما در پی تجاوز صهیونیستهای اشغالگر به ایران بر خلاف منسور ملل متحد، به تعویق افتاد.
