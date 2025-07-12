دستگیری عامل تروریستی وابسته به سرویس بیگانه در استان مازندران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه کربلا مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یکی از عوامل میدانی دشمن که در استان قصد عملیات تروریستی داشت دستگیر شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار مردم بصیر و شریف استان مازندران میرساند؛ سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامه‌ی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود در صیانت از امنیت ملی و مقابله با نفوذ دشمنان، موفق شدند یکی از عوامل میدانی دشمن که با هدایت مستقیم عناصر ضد ایرانی خارج از کشور قصد انجام اقدام تروریستی داشت، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، قبل از هر گونه اقدامی دستگیر شد.

در همین راستا طی اقدامات اطلاعاتی گسترده چند نفر دیگر از عوامل این شبکه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سازمان اطلاعات سپاه کربلا با تأکید بر هوشیاری و آمادگی کامل نیروهای خود، به دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هرگونه اقدام خصمانه علیه امنیت ملی کشور، با واکنشی قاطع، پشیمان‌کننده و درخور مواجه خواهد شد.



هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت‌های مشکوک، گزارشات خود را به سامانه‌های خبری ۱۱۴ - ۱۱۳- ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایید.



وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ

سپاه کربلا مازندران

