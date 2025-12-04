به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی ملی در روسیه نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان این کشور به استفاده از «بانکداری اسلامی» ــ یعنی خدمات مالی بدون بهره ــ علاقه‌مند شده‌اند. این نظرسنجی که توسط مؤسسه تحقیقاتی وابسته به وزارت دارایی روسیه انجام شده، اعلام می‌کند ۴۵ درصد مردم از ایده استفاده از این نوع خدمات استقبال کرده‌اند.

در چهار منطقه مسلمان‌نشین روسیه ــ جمهوری تاتارستان، باشقیرستان، داغستان و چچن ــ که دولت روسیه از سال گذشته اجرای آزمایشی بانکداری اسلامی را آغاز کرده، میزان استقبال بسیار بالاتر بوده و به ۸۰ درصد رسیده است. در این مناطق، مردم بیشتر به خدمات سرمایه‌گذاری، خرید مسکن و خودرو بر اساس قراردادهای بدون بهره و بدون ربا تمایل نشان داده‌اند.

کارشناسان اقتصادی روسیه می‌گویند نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد آموزش عمومی درباره بانکداری اسلامی باید گسترش یابد، زیرا بسیاری از شهروندان هنوز از جزئیات و مزایای این خدمات آگاه نیستند. مقامات دولتی نیز تأکید کرده‌اند که با استقبال گسترده مردم، ادامه و گسترش طرح بانکداری اسلامی در روسیه ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین راستا، اوگنیا میخایلوبا، عضو شورای کارشناسی دولت، نتایج نظرسنجی را تأییدی بر «صحت» ادامه آزمایش می‌داند و خواستار آموزش بهتر مردم درباره ابزارهای بانکداری اسلامی شده است.

