به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد طاهر القادری، بنیان‌گذار و سرپرست عالی تحریک منهاج القرآن پاکستان تأکید کرد کسانی که پیوند قلبی و محبتی عمیق با قرآن و اهل‌بیت(ع) دارند، هرگز از صراط مستقیم منحرف نخواهند شد و شیطان نیز نمی‌تواند آن‌ها را گمراه کند.

وی افزود: این ضمانت را نه فردی عادی بلکه پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) به امت اسلامی عطا کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «ای مردم! من دو چیز گران‌قدر در میان شما باقی می‌گذارم، اگر به آن‌ها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری اهل‌بیت من هستند.»

طاهر القادری همچنین بیان کرد که بنابر فرمایش رسول خدا(ص)، کسانی که اهل‌بیت را دوست دارند، عمر طولانی همراه با خیر و برکت خواهند داشت، اما آن‌ها که با عترت پیامبر(ص) بدرفتاری کنند، عمر بی‌برکت خواهند داشت و در قیامت با چهره‌ای سیاه در برابر پیامبر خواهند ایستاد.

وی با اشاره به سیره نبوی گفت: پیامبر اکرم(ص) در دوران زندگی ظاهری‌شان هیچ‌گاه چیزی از امت طلب نکردند، بلکه همواره دامن‌های مردم را از گوهرهای هدایت و رحمت پر کردند، برای نجات امت سجده‌های طولانی به‌جای آوردند و هیچ سائلی را دست خالی بازنگرداندند.

این شخصیت برجسته پاکستان ادامه داد: تنها چیزی که پیامبر در زمان حیات خود از امت خواستند، این بود که پس از ایشان نسبت به قرآن و اهل‌بیتش نیکی و وفاداری داشته باشند و فرمودند: «در این باره خدا را به یاد شما می‌آورم.»

دکتر طاهر القادری همچنین به نقل از امام طبرانی افزود: پیامبر (ص) فرمودند «از قرآن و اهل‌بیت من جلو نیفتید که هلاک می‌شوید، و به آنان تعلیم ندهید، زیرا آن‌ها از شما داناترند.»

وی هشدار داد کسانی که در محبت به اهل‌بیت (ع) دچار وسوسه‌های نفسانی شده‌اند و در ماجرای یزید لعین به دنبال توجیه و نرمش هستند، باید این فرمایش‌های پیامبر را فراموش نکنند، مبادا در قیامت با چهره‌ای سیاه در برابر رسول خدا (ص) قرار گیرند.

