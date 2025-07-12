شهادت روزانه ۲۷ کودک در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی یونیسف در فلسطین در ادامه با اشاره اقدامات اسرائیل در ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تاکید کرد که تنها در ماه مه گذشته بیش از ۵ هزار کودک در نوار غزه دچار سوء تغذیه شدند.

وی خاطر نشان کرد که هیچ توضیح و توجیهی برای کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان به ویژه کودکان در نوار غزه وجود ندارد. یونیسف با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد واقعیت تلخی که بسیاری از ساکنان غزه امروز با آن مواجه هستند، نتیجه اقدام اسرائیل در جلوگیری از ورود کمک‌های کافی به نوار غزه طی ماه‌های گذشته و ناتوانی طرفین درگیر در عمل به مسئولیت‌های اساسی خود برای محافظت از غیرنظامیان است.

در این بیانیه آمده است: کمبود کمک‌ها به معنای گرسنگی کودکان و افزایش خطر قحطی است و تعداد کودکانی که از سوء تغذیه در نوار غزه رنج می‌برند، همچنان رو به افزایش خواهد بود، مگر اینکه روند ارسال کمک‌ها و خدمات نجات بخش به طور گسترده از سر گرفته شود. یونیسف از اسرائیل خواست سریعا در قوانین جنگ و درگیری خود بازنگری کند تا از رعایت کامل قوانین بین المللی بشردوستانه، به ویژه در مورد حفاظت از غیر نظامیان، از جمله کودکان، اطمینان حاصل شود و تحقیقات جامع و مستقلی در مورد تخلفات و نقض‌ها انجام دهد.

بنا بر بیانیه وزارت بهداشت غزه که در اواخر ماه گذشته صادر شد: از ابتدای حمله نظامیان اسرائیل به این باریکه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳؛ بیش از شانزده هزار و ۵۰۳ کودک شهید شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه؛ ۹۱۶ کودکی که در غزه شهید شدند کمتر از یک سال و چهار هزار و ۳۶۵ کودک هم بین یک تا ۵ سال داشتند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه؛ در این مدت همچنین شش هزار و ۱۰۱ کودک در غزه با میانگین سنی بین ۶ تا ۱۲ سال و پنج هزار و ۱۲۴ کودک (نوجوان) هم با میانگین سنی ۱۳ تا ۱۷ سال شهید شدند.

