به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه فلسطین با اشاره به طرح شهر ادعایی بشردوستانه در نوار غزه، هشدار داد اشغالگران به بهانه ایجاد یک «شهر بشردوستانه» به قتل عام، گرسنگی و آوارگی مردم غزه ادامه می‌دهند.

این وزارتخانه ادامه قتل عام‌های گسترده اشغالگران علیه مردم در نوار غزه، از جمله کودکان، زنان و سالمندان را محکوم کرد که آخرین مورد از این قتل عام‌ها، هدف قرار دادن غیرنظامیان در یک نقطه جمع‌آوری آب در اردوگاه جدید در النصیرات، واقع در مرکز نوار غزه بود. وزارت خارجه فلسطین در ادامه اعلام کرد این امر منجر به افزایش تعداد شهدای غیرنظامی و نابودی کامل آنچه از نوار غزه باقی مانده است، می‌شود.

وزارت امور خارجه فلسطین در مورد عواقب آوارگی اجباری مردم غزه توسط اشغالگران به بهانه آنچه که آن را شهر بشردوستانه در رفح می‌نامد، هشدار داد و اعلام کرد این شهر هیچ ارتباطی با انسانیت ندارد و در بحبوحه تداوم اقدامات اشغالگران در تشدید آوارگی مداوم و استفاده از گرسنگی و تشنگی به عنوان سلاحی در جنگ خود علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه، با انتقادات متعددی از سوی جامعه بین‌المللی و محافل صهیونیستی روبرو شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد «توقف فوری تجاوز اشغالگران، صحیح‌ترین و انسانی‌ترین مسیر برای محافظت از غیرنظامیان فلسطینی، تضمین تحویل پایدار کمک‌ها به میزان کافی و تکمیل تمهیدات لازم برای شروع امدادرسانی و بازسازی مردم آسیب‌دیده ما است.»

وزارت خارجه فلسطین اعلام کرد: «توانمندسازی دولت فلسطین و نهادهای مشروع آن برای اعمال اختیارات سیاسی و قانونی خود بر نوار غزه، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین، تنها راه محافظت از مردم ما و دستیابی به عدالت برای آنها است. همچنین این کوتاه‌ترین مسیر برای شروع اجرای نظر مشورتی صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، پایان دادن به اشغال و تأسیس یک کشور فلسطینی در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی است.

