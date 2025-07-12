الهندی: ما زیر بار توافقی که منجر به تسلیم شود نخواهیم رفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: گزینههای محدودی پیش روی مقاومت گذاشته شده است و به ما پیشنهاد میشود که تسلیم شویم. نه فقط مقاومت، بلکه کل مردم فلسطین پایداری افسانهای از خود نشان دادهاند.
وی افزود: هیئت مذاکرهکننده فلسطینی برای توقف تجاوزات، نرمش زیادی از خود نشان داده است. با توجه به نرمش ما در مذاکرات، «اسرائیل» تصور کرده است که میتواند مقاومت را از بین ببرد.
الهندی بیان کرد: اسرائیل نمیتواند بیشتر از این پیشروی کند، در غیر این صورت نیروهایش تحلیل میروند. تحلیل نیروها و زمان به نفع ماست و ما ترسو نیستیم که تسلیم نقشههای اسرائیل شویم.
وی افزود: اشغالگران میخواهند ما را مجبور به پذیرش ۴۰٪ از خاک غزه کنند. اسرائیل سرسختی نشان میدهد و اگر میخواستند تجاوز را متوقف کنند، یک توافق جامع را میپذیرفتند.
الهندی تاکید کرد: طرف اسرائیلی خیال میکند که ما تسلیم را خواهیم پذیرفت و زمان به نفع آنها نیست. آنچه ما در مورد آن صحبت میکنیم، یک توافق اصولی است که شامل توقف تجاوز میشود و این مستلزم ارائه تضمین است.
وی افزود: توافقنامه اصولی همچنین شامل خروج اسرائیل از نوار غزه است. توافقنامه اصولی همچنین به سازوکار توزیع کمکها میپردازد. ما دیگر تلههای مرگ یا محور موراگ را نخواهیم پذیرفت. اشغالگران در حال جنگ روانی هستند و ما توافقنامه چارچوبی را که منجر به تسلیم شود، امضا نخواهیم کرد.
