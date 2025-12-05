داعش مسئولیت حمله‌ به یک گشتی عناصر جولانی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داعش، مسئولیت حمله‌ای را که هدف آن یک گشتی وابسته به اداره گمرک و مرزبانی حکومت جولانی بود، برعهده گرفت. این حمله توسط اعضای این گروه عصر چهارشنبه انجام شد و داعش این موضوع را از طریق حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، طبق ادعای این گروه، مهاجمان توانستند دو تن از اعضای گشتی حکومت جولانی را در نزدیکی شهر الزربة در حومه استان حلب در مسیر حلب–دمشق به قتل برسانند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

در مقابل، منابع محلی به «العربی الجدید» اطلاع دادند که «عیسی رعد» یکی از کشته های این حمله، ظهر پنج‌شنبه در شهر القصیر در حومه استان حمص، دفن شد.

«مازن علوش» مدیر روابط عمومی اداره کل گمرک حکومت جولانی در پستی در «ایکس» توضیح داد که این حمله یک گشتی را هدف گرفت که مأموریت همراهی یک کامیون را برعهده داشت و گشتی در منطقه الزربة در حومه جنوبی حلب در کمینی مسلحانه توسط خودرویی حامل افراد مسلح گرفتار شد.

وی افزود: این حمله منجر به کشته شدن دو تن از نیروهای گمرک و مجروح شدن دو نفر دیگر شد.

لازم به ذکر است که پیش‌تر نیز داعش حمله‌ای مشابه انجام داده بود که دو نفر از نیروهای وزارت دفاع حکومت جولانی در اطراف شهر سراقب در حومه استان ادلب را به قتل رسانده بود. این حمله در آخرین هفته نوامبر رخ داده بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸