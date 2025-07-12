جزییات حمله اسرائیل به رئیس جمهور ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از فارس، پیش از ظهر روز دوشنبه ۲۶ خرداد، در حالی که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور روسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران در حال برگزاری بود، حمله آغاز شد.
مدل این حمله مشابه عملیات ترور شهید سید حسن نصرالله طراحی شده بود. مهاجمان با شلیک شش بمب یا موشک، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار دادند تا مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند. پس از انفجارها، برق طبقه قطع میشود، اما مسئولان با استفاده از یک دریچه اضطراری که از قبل پیشبینی شده بود، خود را به بیرون از ساختمان رساندند. برخی از مسئولان از جمله رئیسجمهور در حین خروج دچار جراحات مختصری در ناحیه پا شدند.
با توجه به دقت اطلاعاتی که دشمن برای این حمله داشته، احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. این موضوع نشان میدهد که دشمن از هر ابزار ممکن، حتی ترور مقامات عالیرتبه، برای ضربه زدن به امنیت ملی ایران استفاده میکند.
با این حال شگفتانگیز است که رسانههای وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی، در حالی که خود حامی تروریسم دولتی هستند، با ژست حقوق بشری به فتاوای مراجع تقلید درباره محارب بودن ترامپ و نتانیاهو حمله میکنند بدون آنکه کو
..............................
پایان پیام/
نظر شما