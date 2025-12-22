افغانستان بیش از ۷ میلیون نیروی جوان فعال دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان تصریح کرده که این کشور در حال حاضر بیش از ۷ میلیون نیروی جوان فعال دارد.

این مقام شیعه حکومت طالبان که روز یک‌شنبه(۳۰ آذر) در نشستی با کادرهای تخصصی این وزارت‌خانه و رؤسای استانی وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد، گفت: «افغانستان با داشتن بیش از ۷ میلیون نیروی جوان فعال، ظرفیت بزرگ رشد اقتصادی پایدار را دارد».

به گفته عبدالطیف نظری، توسعه اقتصادی کشورها وابسته به تربیت و به کارگیری موثر نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده است.

او همچنین اظهار داشت که با جمعی از کادرهای متخصص و رؤسای استانی، طرح نیازمندی تربیت کادرها مطابق با نیاز بازار کار با نخبگان و مقام‌های محلی وزارت اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در حالی از تربیت کادرها و حضور جوانان فعال سخن می‌زند که هزاران جوان آن کشور به دلیل فقر و بیکاری، راه‌های مهاجرت مرگ‌بار را در پیش گرفته و هنوزهم از مسیرهای غیرقانونی از افغانستان خارج می‌شوند.

علاوه براین، حکومت طالبان به دلیل اقدامات سخت‌گیرانه، افغانستان را مورد تحریم جامعه جهانی قرار دارد و این تحریم‌ها باعث شده که آن کشور بیش از گذشته منزوی شود؛ انزوایی‌که میزان فقر، بیکاری و بحران بشری را به شدت افزایش داده است.

