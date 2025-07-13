به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتظار می‌رود رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه نقشه‌های جدیدی را ارائه دهد که جزئیات مربوط به دامنه عقب‌نشینی از نوار غزه، از جمله کنترل محور موراگ را شرح می‌دهد. در همین حال، امروز اخبار فاش شده نشان می‌دهند که مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و رژیم اشغالگر در دوحه با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است، اما هنوز به نقطه شکست نرسیده است.

کانال ۱۲ عبری به نقل از یک منبع خارجی آگاه گزارش داد که اسرائیل نقشه‌های جدید را در پاسخ به درخواست میانجیگران قطری ارائه خواهد کرد.

این منبع خاطرنشان کرد که قطری‌ها به اسرائیل روشن کرده‌اند که نقشه‌های قبلی آن توسط حماس رد خواهد شد و می‌تواند باعث فروپاشی مذاکرات شود.

این در حالی است که یک منبع فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات دوحه «با موانع و مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو است». این پیچیدگی‌ها ناشی از اصرار اسرائیل بر نقشه عقب‌نشینی است که جمعه برای استقرار مجدد ارائه کرد و شامل حفظ نیروهای نظامی خود در بیش از ۴۰ درصد از نوار غزه است، میزانی که حماس آن را رد می‌کند.

این منبع هشدار داد که نقشه عقب‌نشینی «با هدف جا دادن صدها هزار آواره در بخشی از منطقه غرب رفح در آماده‌سازی برای کوچاندن شهروندان به مصر یا سایر کشورها است که حماس آن را رد می‌کند».

او تاکید کرد که هیئت مذاکره‌کننده حماس «نقشه‌های ارائه شده توسط اسرائیل را نخواهد پذیرفت، زیرا آنها مشروعیت اشغال مجدد تقریباً نیمی از نوار غزه و منزوی کردن آن، بدون گذرگاه‌ها یا آزادی رفت و آمد، مانند اردوگاه‌های نازی‌ها، را نشان می‌دهند.»

این منبع اشاره کرد که میانجیگران قطری و مصری «از هر دو طرف خواسته‌اند مذاکرات مربوط به عقب‌نشینی را تا زمان ورود «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده، به دوحه به تعویق بیندازند.»

یک منبع فلسطینی دیگر تاکید کرد که «حماس خواستار عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از تمام مناطقی است که پس از ۲ مارس توسط اسرائیل اشغال شده است.»

با این حال، او خاطرنشان کرد که «پیشرفتی» در «مسئله کمک و تبادل زندانیان» حاصل شده است.

در همین زمینه، رسانه‌های عبری گزارش دادند که مذاکرات غیرمستقیم با حماس در پایتخت قطر متوقف نشده است. آنها ادامه مشارکت هیئت اسرائیلی در مذاکرات و همکاری آن با میانجیگران را تایید کردند.

کانال ۱۲ عبری به نقل از یک مقام سیاسی ناشناس خبر داد که مذاکرات متوقف نشده است و هیئت اسرائیلی «علیرغم موانع حماس» به مذاکرات در دوحه ادامه می‌دهد.

روز چهارشنبه، حماس موافقت خود را با آزادی ۱۰ زندانی زنده اسرائیلی، به عنوان بخشی از انعطاف‌پذیری خود برای دستیابی به توافق در مورد غزه، اعلام کرد، در حالی که اسرائیل همچنان بر سر «نکات اصلی»، از جمله خروج از غزه، سرسخت است. در مقابل، اسرائیل همچنان بر ایجاد یک منطقه حائل به عرض ۲ تا ۳ کیلومتر در منطقه رفح و ۱ تا ۲ کیلومتر در بقیه مناطق مرزی اصرار دارد.

از سوی دیگر، کانال ۱۳ عبری به نقل از یک مقام سیاسی ناشناس گزارش داد که «مذاکرات در دوحه ادامه دارد و روز شنبه انجام شد و هیئت مذاکره‌کننده با میانجیگرانی از مصر و قطر همکاری دارد.»

این مقام سیاسی توضیح داد که هیئت مذاکره‌کننده اسرائیل «تماس مداوم با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و ران درمر، وزیر امور استراتژیک، را حفظ کرده است.»

این مقام سیاسی ادعا کرد که «حماس موانعی ایجاد می‌کند و هیچ انعطاف‌پذیری نشان نمی‌دهد و برای تضعیف مذاکرات و فشار بر افکار عمومی در اسرائیل، کمپین تبلیغاتی به راه انداخته است.»

چند روز پیش، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نکات اساسی وجود دارد که همچنان در دست مذاکره هستند، از جمله مهمترین آنها جریان کمک‌ها، خروج ارتش اشغالگر از نوار غزه و ارائه ضمانت‌های واقعی برای آتش‌بس دائمی».

دوحه چند روزی است که شاهد دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم بین هیئت‌های حماس و اشغالگران با میانجیگری قطر و مصر و با مشارکت آمریکا است که هدف آن دستیابی به آتش‌بس و توافق تبادل اسرا است.

