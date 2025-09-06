یک هیات بلندپایه از حماس به قاهره سفر کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «العربی الجدید» نوشت که این هیات شامل شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس و در راس آنها «زاهر جبارین» مسئول حماس در کرانه باختری است.
قرار است این هیات با مقامات مصری درباره برخی مسائل مطرح شده از سوی «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا به خاورمیانه دیدار و رایزنی کند.
سفر این هیات از حماس به قاهره در حالی انجام میشود که رژیم صهیونیستی شماری از برجها در غزه را بمباران کرده است.
پیش از این «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و ویتکاف، تلفنی درباره آخرین تحولات در غزه رایزنی کردند.
