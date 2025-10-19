به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود ادامه کارشکنی‌های رژیم اسرائیل در اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، منابع آگاه مصری به روزنامه «الأخبار» لبنان گفته‌اند که روابط مصر و اسرائیل در مسیر بهبود بیشتر قرار دارد؛ روندی که با مجموعه‌ای از تحولات از جمله بازگشایی رسمی کانال‌های دیپلماتیک و فعال شدن آن از هفته آینده همراه است.

به گفته این منابع، مصر بازگشت خود به فعالیت دیپلماتیک را مشروط به تداوم تلاش‌ها برای پایان جنگ و عدم بازگشت به درگیری و همچنین بازگشایی گذرگاه رفح در چند روز آینده کرده است. پیش‌بینی می‌شود این گذرگاه از روز یکشنبه به‌طور مقدماتی بازگشایی شود.

در جریان نشست اخیر شرم‌الشیخ، رئیس جمهوری مصر از ارتباط با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، استقبال کرد و آمادگی خود را برای ورود به مراحل پیشرفته‌تر طرح آمریکایی در چارچوب مذاکرات مرتبط با راه‌حل دو کشور اعلام نمود. در صورت ادامه آتش‌بس — حتی با برخی نقض‌های محدود اسرائیلی — احتمال دارد قاهره، سفیر اسرائیل را بپذیرد، هرچند حضور وی در دیدارهای رسمی ریاست جمهوری مصر با دیپلمات‌های خارجی تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد.

با این حال، مقامات مصری بعید می‌دانند این روند دیپلماتیک پیش از برگزاری انتخابات آتی اسرائیل شتاب بگیرد؛ چرا که دولت فعلی اسرائیل توان تصمیم‌گیری درباره مسائل اساسی مرتبط با راه‌حل دو کشور مورد حمایت قاهره را ندارد.

این روند همچنین به تداوم ورود کمک‌ها و جلوگیری از ایجاد مانع در رساندن آن‌ها به مناطق مختلف غزه و پیشرفت تدریجی روند خروج نیروهای اسرائیلی وابسته است. هم‌زمان با این روند، عقب‌نشینی نیروهای مصری از نوار مرزی با آغاز عقب‌نشینی اسرائیل از محور فلادلفیا و سپس خروج کامل از غزه هم‌زمان خواهد شد.

یک مقام نظامی مصری به روزنامه «الأخبار»لبنان گفت که این عقب‌نشینی‌ها، وضعیت را به شرایط پیش از توافق کمپ دیوید و ضمایم آن بازنمی‌گرداند، بلکه خطوط جدیدی جلوتر از وضعیت پیش از عملیات طوفان الاقصی تعریف خواهد شد. قاهره این تصمیم را با استناد به نگرانی‌های امنیتی از داخل غزه برای آمریکا و اسرائیل توجیه کرده است. او افزود که مصر در مذاکرات تأکید می‌کند که سلاح‌های موجود در غزه تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل و مصر است و بنابراین نیروها نباید عقب‌نشینی کامل کنند. مقامات آمریکایی نیز درک مثبتی از این موضع نظامیان مصری دارند و مخالفتی با آن نشان نداده‌اند.

با وجود جنگ، مسیرهای اقتصادی میان قاهره و تل‌آویو تحت تأثیر جدی قرار نگرفته است، اما برخی شراکت‌های اقتصادی میان شرکت‌های خصوصی وابسته به نهادهای مصری و طرف‌های اسرائیلی به دلایل سیاسی به تعویق افتاده است. منابع تأکید دارند در صورت تداوم آتش‌بس، این همکاری‌ها دوباره فعال می‌شود تا شرایط غزه به وضعیت پیش از کنترل حماس بر این منطقه بازگردد.

در این میان، مصر با جریان‌های مخالف دولت فعلی اسرائیل نیز ارتباط دارد، اما ارزیابی‌ها از داخل تل‌آویو نشان می‌دهد این ارتباط‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر آینده سیاسی ندارد؛ چرا که نتایج نظرسنجی‌ها این جریان‌ها را در موقعیت پیشرو قرار نمی‌دهد.

با این حال، قاهره بر این باور است که اهمیت این تماس‌ها در استفاده از آن‌ها در کنار همکاری با کشورهای دیگری چون ترکیه و قطر نهفته است؛ زیرا از نظر مصر، در صورت روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو در اسرائیل، فرصت برای پیشبرد مسیرهای بهتر وجود دارد. همچنین احتمال می‌دهد بنیامین نتانیاهو در صورت حفظ قدرت، خود نیز یک مسیر مذاکره‌ای جدید را آغاز کند که در برخی جنبه‌ها با دیدگاه‌های مصر همسو باشد.



