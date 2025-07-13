نتانیاهو مسئولیت ترور دانشمندان ایرانی را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز به سابقه حکومت تروریستیاش اشاره کرد و مسئولیت ترور دانشمندان ایران در سالهای گذشته را برعهده گرفت و گفت: ما قبلاً هم دانشمندان ایرانی را حذف کردهایم، اما در جنگ اخیر، چهرههای بسیار برجستهتری را هدف قرار دادیم.
بنیامین نتانیاهو همچنین اعلام کرد: با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عادیسازی روابط با کشورهای عربی تلاش میکند.
وی اعلام کرد: تلآویو در تلاش است تا به توافقی برای برقراری آتشبس ۶۰ روزه در نوار غزه دست یابد.
نتانیاهو همچنین گفت: در سفر اخیر خود به ایالات متحده با دونالد ترامپ درباره دستیابی به توافقی در غزه همکاری داشته است و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به نتیجه برسد.
ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درحالی مطرح میشود که وی به عنوان مهمترین مانع برای رسیدن به توافق برای تبادل اسرا با حماس قلمداد میشود.
نتانیاهو در ادامه مدعی شد: در نهایت به همه اهداف خود در غزه از جمله نابودی حماس خواهیم رسید.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به خسارتهای زیادی که این رژیم در جنگ با ایران متحمل شده است، در اظهاراتی غیرواقعی مدعی شد: تلآویو پیروزی بزرگی در برابر ایران به دست آورده است و این مسئله میتواند زمینهساز رشد چشمگیری باشد!
وی بدون اشاره به مشکلات داخلی که وی را وادار کرده است برای فرار از آن به جنگهای خارجی دست بزند، ادعا کرد: حکومت ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و باید تحت نظارت باقی بماند.
