تولد ۵۵۸ نوزاد گیلانی در جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» امروز یکشنبه، 22 تیر 1404 با حضور مسئولان اجرایی این قانون در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

«محمدتقی آشوبی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در این نشست گزارشی از عملکرد نظام سلامت استان در دوران بحرانی اخیر ارائه کرد.

وی با اشاره به تداوم خدمات بهداشتی و درمانی در روزهای سخت جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام سلامت گیلان نه تنها دچار اختلال نشد، بلکه با برنامه‌ریزی منسجم، موفق شد تمام مادران باردار را تحت مراقبت کامل قرار دهد و هیچ مورد بحرانی در این حوزه ثبت نشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: در بازه ۲۳ خرداد تا سوم تیر ماه، ۵۵۸ نوزاد در این استان به دنیا آمدند و تمامی مراقبت‌های لازم از نوزادان و نیز کودکان زیر دو سال و زیر پنج سال، مطابق با استانداردهای علمی انجام شد. این در حالی است که در بسیاری از نقاط، خطرات ناشی از جنگ سایه انداخته بود.

آشوبی تصریح کرد: با وجود وضعیت اضطراری، همه خدمات درمانی در بیمارستان‌های استان گیلان بدون توجه به نوبت و نوع تخصص پزشکی به بیماران ارائه شد. این اقدام به منظور تخلیه و آزادسازی تخت‌های درمانی برای موارد ویژه و بحران‌زا صورت گرفت تا هیچ بیماری در صف انتظار نماند.

به گفته وی، در این دوران پرسنل حوزه سلامت با تمام توان و حس مسئولیت‌پذیری، در کنار مردم ایستادند و با جانفشانی از سلامت مادران، نوزادان، بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر محافظت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: در آزمون استخدامی پیش‌رو، بیش از ۷۳۰ نفر جذب خواهند شد تا با تأمین نیروی تازه‌نفس، حوزه سلامت استان برای اجرای مأموریت‌های گسترده‌تر، به‌ویژه در زمینه جوانی جمعیت و سلامت مادر و کودک، تقویت شود.

آشوبی تأکید کرد: در دوران جدید جنگ‌ها که به‌جای تفنگ، سلامت، روان و جمعیت هدف قرار می‌گیرد، مسئولیت ما در حوزه بهداشت و درمان سنگین‌تر از همیشه است. سلامت مادر و کودک، رکن اصلی آینده‌سازی کشور است و باید با تمام ظرفیت‌ها، در این میدان پیشرو بمانیم.

