شهادت ۷۳ اسیر فلسطینی از هفتم اکتبر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانهای اسرای فلسطینی روز یکشنبه با صدور بیانیهای از شهادت ۷۳ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی از آغاز تجاوزات رژیم اشغالگر علیه نوار غزه خبر داد.
بر اساس این بیانیه در میان این ۷۳ شهید که کودکان نیز در آن مشاهده میشوند ۴۵ نفر از نوار غزه بودهاند که آخرین آنها شهید «لؤی فیصل نصرالله» از جنین بوده است.
دفتر رسانهای اسرای فلسطینی اعلام کرد که با این ۷۳ نفر تعداد شهدای اسیر فلسطینی از سال ۱۹۶۷ به ۳۱۰ نفر افزایش یافته است.
در بخش دیگری از این بیانیه به توقیف پیکر ۸۱ اسیر فلسطینی اشاره شده که ۷۱ نفر از آنها مربوط به پس از جنگ علیه نوار غزه بوده است.
