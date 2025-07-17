به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، «ایتمار بن گویر» در آغاز جلسه دادگاه عالی در مورد دادخواست علیه او در مورد منوی غذایی ارائه شده توسط سرویس زندان به اسیران فلسطینی گفت: من افتخار میکنم، بسیار افتخار میکنم که سیاست زندانها را تغییر دادم. پیش از این، آنها لاغر وارد میشدند و چاق از زندان خارج میشدند. وی افزود: اسیران همه چیز در زندان داشتند: باقلوا، شاورما و گوشت گوسفند. این برای «قاتلان، متجاوزان» و کسانی که به مردم آسیب میرسانند، غیرمنطقی است. من بسیار افتخار میکنم که آن را تغییر دادم. بن گویر افزود: امیدوارم دیوان عالی در این مورد مانع ایجاد نکند. وی تصریح کرد: تغییرات در زندانها باعث بازدارندگی میشود و باعث میشود آنها نخواهند به زندان برگردند! وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: من امروز اینجا هستم تا اطمینان حاصل کنم، توجه داشته باشم و تلاش کنم تا دیوان عالی جرأت تغییر این موضوع بسیار صحیح را نداشته باشد. ما سیاستی برای ارائه حداقل امکانات از میان حداقلها را داریم - سیاستی که مؤثر است، باعث بازدارندگی میشود و باید ادامه یابد. پیشتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهارات ایتمار بن گویر که خواستار اعدام اسرای فلسطینی با شلیک گلوله به سر آنها شده بود، شدیدا محکوم کرد. این جنبش در بیانیهای تاکید کرد که این اظهارات بیانگر ذهنیت جنایتکارانه و نفرتانگیز مبتنی بر خونریزی است. سیاستهای بن گویر در قبال اسرای فلسطینی، محروم کردن آنها از آب و غذا و دارو، بکارگیری انواع شکنجههای وحشیانه در حق آنان در کنار مسلحسازی علنی شهرکنشینان و تشویق به قتل و کشتار فلسطینیان و مصادره اراضی آنان، لکه ننگی بر پیشانی تمامی حامیان و عادیکنندگان روابط با این رژیم اشغالگر و کسانی است که در برابر جنایات آن سکوت کردهاند. پیشتر تحقیقات انجام شده توسط یک روزنامه عبری نشان داد که یک چهارم اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به بیماری پوستی جرب (گال) مبتلا شدهاند. مدیریت زندانهای رژیم صهیونیستی اذعان کرده بود که طی ماههای اخیر یک چهارم اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به بیماری جرب مبتلا شدهاند. در سایه شکایتهای متعدد اسیران از ضعف مراقبتهای پزشکی و ازدحام شدید در زندانهای رژیم صهیونیستی، برخی سازمانهای حقوقی به دلیل گسترش شدید بیماری جرب در میان اسیران درخواستی را به رژیم صهیونیستی برای بررسی این موضوع ارائه دادند، به ویژه که مدیریت زندانهای رژیم صهیونیستی تدابیر لازم را برای جلوگیری از شیوع این بیماری اتخاذ نمیکند.
در حال حاضر ۲۳ هزار اسیر در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند که تعداد آنها ۶۰ درصد بیشتر از تعداد استاندارد است. سازمانهای حقوقی در درخواست خود اعلام کردند، دیدار اسیران بیمار با وکلای مدافعشان لغو شده و حضور آنها در جلسات به تعویق افتاده است، در حالی که هیچ توجیه پزشکی برای این اقداماتی که نقض حقوق اسیران است، وجود ندارد. یک اسیر فلسطینی که اخیرا آزاد شده است، در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفت: زمانی که ما خواهان درمان شدیم، آنها به ما گفتند که ما تروریست هستیم و باید بمیریم. از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، سازمانهای حقوقی در فلسطین اشغالی و همچنین نهادهای بینالمللی درباره وخامت اوضاع در زندانهای رژیم صهیونیستی به ویژه در زندان بدنام «سدی تیمان» در جنوب فلسطین اشغالی هشدار دادهاند.
