به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی الهامی، ورزشکار جوان شیعه افغانستانی از کابل، روز شنبه در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی بوکس در کشور تایلند به مصاف حریف تایلندی خود رفت و توانست با نمایش قدرت و تکنیک مثال‌زدنی، در همان روند نخست او را شکست دهد.

این مسابقه در حضور تماشاگران و داوران بین‌المللی برگزار شد و پیروزی الهامی بازتاب گسترده‌ای یافت.

درخشش او نه‌تنها نشان‌دهنده تلاش و پشتکار فردی‌اش است، بلکه پیام روشنی برای جوانان شیعه افغانستان دارد که می‌توان با سخت‌کوشی و اعتمادبه‌نفس، در میادین جهانی بدرخشند.

این موفقیت برای جامعه شیعه افغانستان، که سال‌ها با تبعیض و محرومیت دست‌وپنجه نرم کرده، مایه افتخار و انگیزه‌ای تازه است. الهامی امروز نه فقط به‌عنوان یک ورزشکار، بلکه به‌عنوان نماینده‌ای از جامعه شیعه کشور، توانست پرچم عزت و توانایی این جامعه را در سطح بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

انتظار می‌رود با تداوم این روند، هادی الهامی در آینده نزدیک در رقابت‌های آسیایی و جهانی نیز بدرخشد و بار دیگر افتخاراتی برای افغانستان و جامعه شیعه آن به ارمغان بیاورد.

...

پایان پیام/