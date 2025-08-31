به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی الهامی، ورزشکار جوان شیعه افغانستانی از کابل، روز شنبه در چارچوب رقابتهای بینالمللی بوکس در کشور تایلند به مصاف حریف تایلندی خود رفت و توانست با نمایش قدرت و تکنیک مثالزدنی، در همان روند نخست او را شکست دهد.
این مسابقه در حضور تماشاگران و داوران بینالمللی برگزار شد و پیروزی الهامی بازتاب گستردهای یافت.
درخشش او نهتنها نشاندهنده تلاش و پشتکار فردیاش است، بلکه پیام روشنی برای جوانان شیعه افغانستان دارد که میتوان با سختکوشی و اعتمادبهنفس، در میادین جهانی بدرخشند.
این موفقیت برای جامعه شیعه افغانستان، که سالها با تبعیض و محرومیت دستوپنجه نرم کرده، مایه افتخار و انگیزهای تازه است. الهامی امروز نه فقط بهعنوان یک ورزشکار، بلکه بهعنوان نمایندهای از جامعه شیعه کشور، توانست پرچم عزت و توانایی این جامعه را در سطح بینالمللی به اهتزاز درآورد.
انتظار میرود با تداوم این روند، هادی الهامی در آینده نزدیک در رقابتهای آسیایی و جهانی نیز بدرخشد و بار دیگر افتخاراتی برای افغانستان و جامعه شیعه آن به ارمغان بیاورد.
...
پایان پیام/
نظر شما