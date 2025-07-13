به مناسبت ایام محرم و در راستای ترویج فرهنگ عاشورا، گروهی از علما و مبلغین از دفتر حضرت آیت‌الله‌ فیاض و مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س)، در اجتماعات مختلف مردمی در مناطق استان غزنی افغانستان شرکت کردند و به تبیین پیام‌های قیام امام حسین (ع) پرداختند و در مناطق سنگ چسپان، قرخوال، نیطاق، نورکه، قاضان و سوماره در دو نوبت ظهر و عصر، موضوعات مختلفی را برای عموم مردم مطرح کردند.

همچنین چندی‌تن از اساتید بانوان مدرسه زینب کبری (س) در مناطقی چون سر آسیاب، سوماره و دشت عیسی‌خان به ایراد سخن پرداختند.

محورهای اصلی این جلسات شامل:

تحکیم وحدت اقوام و مذاهب / تبیین فلسفه عزاداری و نهضت عاشورا / نگاه دانشمندان اهل سنت و سایر ادیان به قیام عاشورا / حقوق خانواده و تربیت نسل / اصول دین و بیان ساده برای عموم مردم / حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر / پرهیز از خرافات و رفتارهای ناصحیح در عزاداری / رسیدگی به مشکلات جوانان از جمله اعتیاد و بیکاری / تأکید بر بهداشت، نظافت، احترام به علما و بزرگان / مذمت فقر و تشویق به کار و قرض‌الحسنه / آگاهی‌بخشی نسبت به حرمت ربا، وصیت، وقف، هبه و سایر مسائل مورد ابتلا

این برنامه‌ها با هدف ارتقای سطح آگاهی دینی و اجتماعی مردم، در راستای احیای فرهنگ اهل‌بیت (ع) برگزار شد و با استقبال گسترده مردمی مواجه گردید.

