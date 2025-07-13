شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۳۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو خبرنگار فلسطینی روز یکشنبه در پی حملات رژیم صهیونیستی به اماکن حضور آن‌ها در شمال و جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند.

منابع محلی گفتند که «فادی خلیفه»، در پی حمله مستقیم رژیم صهیونیستی در زمان حضور در منزل خود در محله الزیتون در شمال شرق غزه به شهادت رسید.

این منابع افزودند که «حسام صالح العدلونی» نیز به همراه همسر و فرزندانش بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به چادر آن‌ها در منطقه «القراره» در شمال شهر خان یونس در جنوب غزه به شهادت رسید.

بدین ترتیب شمار کل شهدای خبرنگار در نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۲۳۱ نفر رسید.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، شمار شهدای جنگ غزه به ۵۸ هزار و ۲۶ نفر رسید.

