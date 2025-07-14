امیر آشتیانی: اگر بخواهیم برای ۱۰ سال بجنگیم، توان این کار را داریم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در خصوص آسیب تسلیحاتی نظامی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه و امکان ترمیم آن‌ها گفت:‌ تجهیزات آسیب زیادی ندیده است و ما آن‌قدر تجهیزات داریم که اگر بخواهیم برای ۱۰ سال بجنگیم، توان این کار را داریم.

امیر محمدرضا آشتیانی افزود: در واقع، تجهیزات چندان مهم نیستند؛ مهم روحیه است. گفته می‌شود که روحیه سه چهارم قواست. نیروی مسلح ما هم تجربه دارد، هم آموزش دیده است، هم تجهیزات نوین دارد و هم روحیه بالایی دارد.

وزیر پیشین دفاع عنوان کرد: در مقابل، دشمن را بررسی کنید؛ هیچ‌یک از این موارد را ندارد. ممکن است تجهیزات داشته باشد، اما روحیه را ندارد. همه چیز سر جایش است.

