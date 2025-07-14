ایران ثابت کرد که با ایدئولوژی قوی، موفقیت قطعی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لیاقت بلوچ، معاون امیر جماعت اسلامی پاکستان اظهار داشت: جنایات اسرائیل در فلسطین و حمایت کامل آمریکا از این جنایات، زنگ خطری جدی برای تمام امت اسلامی است.

وی افزود: آمریکا برای به رسمیت شناساندن رژیم صهیونیستی، در سراسر جهان فشار وارد می‌کند، اما شهادت بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه، مسلمانان را بیدار و متحد کرده است.

بلوچ گفت: اگر دنیای اسلام با اتحاد و همبستگی عمل کند، تعصبات قومی و نظام سرمایه‌داری غربی نیز به‌زودی فرو خواهد پاشید.

معاون امیر جماعت اسلامی پاکستان با اشاره به گذشته، تأکید کرد که ملت‌های مسلمان در دوران جنگ سرد نیز قربانی تفرقه شدند، اما حوادث پس از ۱۱ سپتامبر، بار دیگر جهان را به‌سمت دو قطبی‌شدن سوق داد.

وی به عملکرد موفق ایران اشاره کرد و گفت: ایران با برپایی یک حکومت اسلامی کارآمد، نشان داد که اگر ایدئولوژی مستحکم باشد، موفقیت قطعی خواهد بود.

همچنین او شکست سه ابرقدرت در افغانستان را نیز شاهدی بر قدرت اراده ملت‌ها دانست.

لیاقت بلوچ به کشتار مسافران در بلوچستان و ناامنی در خیبرپختونخوا اشاره کرد و آن را محکوم نمود. وی از دولت مرکزی خواست تا از مداخله در منابع معدنی استان‌ها پرهیز کرده و از طریق شورای مشترک منافع، حقوق ایالات را تضمین کند.

معاون امیر جماعت اسلامی پاکستان نظام سیاسی فعلی را مبتنی بر فریب و دروغ دانست و گفت: طی ۷۸ سال مردم را با وعده‌های دروغین فریب داده‌اند. نظام ترکیبی و تحمیلی دیگر جواب نمی‌دهد و راه‌حل بحران‌های سیاسی تنها از مسیر گفت‌وگو می‌گذرد.

لیاقت بلوچ در پایان به وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش فقر، فساد و درخواست‌های مکرر کمک از جامعه جهانی توسط دولت پاکستان اشاره کرد و هشدار داد: افزایش حقوق مقامات در چنین شرایطی ظلم است. امت اسلامی باید منافع جمعی خود را اولویت قرار دهد، در غیر این صورت آینده خاورمیانه در خطر است.

