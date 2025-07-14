  1. صفحه اصلی
  فعال حقوق بشر: 

تبعیض فرقه‌ای علیه شیعیان در بحرین واقعیتی مستند و آشکار است

  فعال حقوق بشر بحرینی تأکید کرد که تبعیض طایفه‌ای علیه شیعیان در بحرین ادعا نیست، بلکه یک واقعیت مستند بین‌المللی است که به‌قدری آشکار شده که همه آن را درک می‌کنند.

  به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سید یوسف المحافظة، فعال برجسته حقوق بشر بحرینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تبعیض طایفه‌ای علیه شیعیان در بحرین نه یک ادعای بی‌اساس بلکه واقعیتی است که اسناد بین‌المللی آن را تأیید می‌کند.

وی افزود: این میزان از وضوح و شناخت عمومی باعث شده برخی افراد بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به اقدامات آشکار تبعیض‌آمیز، مانند حذف سازمان‌یافته شیعیان از مشاغل دولتی یا تحریک علیه آن‌ها، ادامه دهند. آنان باور دارند که به دلیل وجود سیاست‌های سیستماتیکِ به حاشیه‌راندن، هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.
