به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید یوسف المحافظة، فعال برجسته حقوق بشر بحرینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تبعیض طایفهای علیه شیعیان در بحرین نه یک ادعای بیاساس بلکه واقعیتی است که اسناد بینالمللی آن را تأیید میکند.
وی افزود: این میزان از وضوح و شناخت عمومی باعث شده برخی افراد بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به اقدامات آشکار تبعیضآمیز، مانند حذف سازمانیافته شیعیان از مشاغل دولتی یا تحریک علیه آنها، ادامه دهند. آنان باور دارند که به دلیل وجود سیاستهای سیستماتیکِ به حاشیهراندن، هیچگاه مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.
...........
