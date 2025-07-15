به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی از حمله موشکی نیروهای مقاومت فلسطین به مناطق صهیونیست نشین همجوار غزه خبر داد.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی افزود: یک موشک توسط رزمندگان مقاومت فلسطین به سمت کیبوتس بئیری در مناطق صهیونیست نشین همجوار غزه شلیک شده است.

برخی منابع همچنین از شلیک دو موشک از غزه به سمت این مناطق خبر دادند.

یک منبع به شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گفت که حداقل یک موشک به کیبوتس بئیری در نوار غزه اصابت کرده است.

فلسطین پست افزود:‌ همچنین صدای انفجار ناشی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی و شلیک موشک در مناطق مرکزی نوار غزه شنیده شده است.

