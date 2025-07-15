کارگران بندری در یونان مانع ارسال کالا به رژیم صهیونیستی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگران بندر پیرائوس یونان روز دوشنبه از تخلیه محموله فولاد نظامی به مقصد سرزمین های اشغالی جلوگیری کردند.

در تجمعی که در اسکله‌های ۲ و ۳ این بندر برگزار شد، اعضای اتحادیه که فعالان طرفدار فلسطین، گروه‌های چپ‌گرا و قانونگذاران حزب کمونیست یونان (KKE) نیز به آنها پیوستند اعلام کردند که اجازه نخواهند داد این بندر به پایگاهی برای حمایت از قتل عام فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی تبدیل شود.

مارکوس بکریس رئیس اتحادیه کارگران بنادر یونان گفت: ما اجازه نخواهیم داد که این بندر به پایگاهی برای آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا تبدیل شود. هدف ما این است که در عمل جلوی تخلیه بار را بگیریم و از حمل و نقل این محموله مرگبار به اسرائیل جلوگیری کنیم. ما دست خود را به خون آلوده نخواهیم کرد، ما همدست و در عین حال هدف انتقام نخواهیم شد.



