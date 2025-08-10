کشف محموله تسلیحاتی کشتی سعودی برای اسرائیل در یکی از بنادر ایتالیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش ایتالیایی اعلام کرد که کارگران بندر «جنوا» در ایتالیا، مانع عبور یک کشتی سعودی به نام «بحری ینبع» شدند که حامل سلاح برای اسرائیل بود و بر روی عبور آن محاصره اعمال کردند.
براساس گزارش وبسایت Genova Quotidiana، این کشتی سعودی از آمریکا رسیده و حامل تجهیزات نظامی بوده است. کارگران بندر جنوا پس از بازرسی متوجه شدند که این کشتی سلاح و مهمات حمل میکند که قرار بوده به اسرائیل تحویل داده شود.
حدود ۴۰ کارگر بندر جنوا با وجود تلاشهای خدمه کشتی برای ممانعت، سوار کشتی سعودی شدند تا از محموله آن مستندسازی کنند.
این گزارش افزود که اداره بندر جنوا پس از این محاصره، متعهد شد که ایجاد یک رصدخانه دائمی برای قاچاق اسلحه را بررسی کند.
کارگران بندر جنوا با تأکید بر اینکه برای تداوم جنگ علیه غزه کار نمیکنند، یادآور شدند که در سال ۲۰۱۹ نیز محموله سلاح مشابهی متعلق به همین کشتی سعودی را متوقف کردهاند.
از سوی دیگر، «خوسه نِوو» رهبر «اتحادیه مستقل کارگران بنادر» هشدار داد که اجازه عبور چنین محمولههایی باعث میشود کارگران در جنایات جنگی و نسلکشی در غزه شریک باشند.
