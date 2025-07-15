ممنوعیت نمایش عاشورایی «مع الحق» در بحرین/ الوفاق: عاشورا به نماد بحران آزادی دینی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که نیروهای امنیتی اخیراً از اجرای یک نمایش عاشورایی با عنوان «مع الحق» جلوگیری کردهاند.
طبق این گزارش، رئیس حسینیه بنخمیس در منطقه السنابس پس از احضار به اداره امنیتی، توسط یک افسر مطلع شد که عنوان این نمایش حساس است و ممکن است به مفاهیمی چون حق و باطل، ظلم و ظالم اشاره داشته باشد.
الوفاق افزود: امسال، احضار و بازداشت سخنرانان و مداحان حسینی افزایش یافته و دهها هیئت مذهبی مورد بازجویی قرار گرفتهاند. در همین حال، مظاهر عاشورایی توسط نهادهای رسمی حذف و برخی برنامههای عزاداری و نمایشی ممنوع شدهاند، در حالی که در مقابل، مجوزهای گستردهای برای برگزاری کنسرتهای پر سر و صدا و دعوت از هنرمندان خارجی صادر میشود.
این جمعیت سیاسی بحرینی تأکید کرد که همزمانی محدودیت بر مناسبتهای مذهبی و آزادی کامل برای فعالیتهای موسیقایی، بازتابدهنده بحرانی ملی است که با شعارهایی چون تسامح و همزیستی قابل حل نیست، زیرا این شعارها دیگر در برابر واقعیتهای آشکار عاشورا معنایی ندارند.
الوفاق همچنین افزود که مراسم عاشورا به یکی از پروندههای آزار دینی در کنار تخریب مساجد، غصب اراضی وقفی و جلوگیری از برگزاری نماز جمعه تبدیل شده است؛ مسائلی که حکومت تاکنون نتوانسته هیچ توجیه منطقی برای آنها ارائه کند.
این بیانیه در پایان تأکید میکند که در شرایطی که مقامات بحرین تبلیغ همزیستی و تکثر مذهبی را ابزار نمایش ظاهری آزادیها کردهاند، واقعیت عاشورا عمق بحران ساختاری حکومت در مدیریت تنوع دینی را آشکار کرده و بار دیگر مسأله آزار دینی را بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب مخالفان برجسته ساخته است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما