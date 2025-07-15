هشدار علمای شیعه پاکستان: به رسمیت شناختن اسرائیل، آغاز قیام ملی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یک نشست خبری که با حضور شخصیتهای برجسته شیعه از جمله احمد اقبال رضوی، ناظر عباس تقوی، مبشر حسن، باقر زیدی، صادق جعفری و دیگر علمای برجسته پاکستان برگزار شد، مخالفت شدید با هرگونه تلاش برای به رسمیت شناختن اسرائیل اعلام شد.
رهبران مذهبی تأکید کردند که توافق ابراهیم به هیچ وجه قابل قبول نیست، چرا که پذیرش آن معادل با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است.
آنها هشدار دادند که هدف این توافق، کشورهای پاکستان و ایران است. در صورت هرگونه اقدام دولت پاکستان برای پذیرش اسرائیل، یک جنبش سراسری راهاندازی خواهد شد و این دولت باید منتظر پایان کار خود باشد.
علمای شیعه پاکستان همچنین خواستار لغو فوری پروندههای قضایی علیه فعالان مذهبی شدند و افزودند که بهزودی با تمام احزاب سیاسی و مذهبی کشور برای مقابله با این روند ارتباط برقرار خواهند کرد.
آنان تصریح کردند: اسرائیل را به رسمیت شناختن، توهینی به شهدای فلسطین و ظلم جاری در غزه است که بیش از دو سال ادامه داشته است. ما با افتخار میگوییم که پاکستان یک کشور مبتنی بر ایدئولوژی است و در تاریخ خود هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته است؛ حتی روی گذرنامههای ما درج شده که برای اسرائیل معتبر نیست.
شخصیتهای برجسته شیعه همچنین اعلام کردند که برخی از مقامات پاکستانی در حال انجام ملاقاتهای پنهانی با اسرائیلیها هستند و این روند را توطئهای خطرناک دانستند. آنها تأکید کردند که هیچ منفعت ملی در پذیرش اسرائیل وجود ندارد و افزودند: چگونه ممکن است پس از شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی، اسرائیل را بپذیریم؟ آیا مزدوری برای آمریکا، تاکنون نفعی برای ما داشته است؟
آنها اعلام کردند که در ایام اربعین حسینی، قدرت خود را به نمایش خواهند گذاشت و هشدار دادند: با خون امام حسین(ع) معامله نمیکنیم؛ ما آمادهایم با جان خود از حق دفاع کنیم.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما