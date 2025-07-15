تمایز بنیادین بصیرت دینی و نگرش سکولار + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به باور برخی، دین تنها برای عبادات فردی است و نباید در مسائل اجتماعی وارد شود. این نگاه، خواسته یا ناخواسته، ریشه در تفکر سکولار دارد که دین را از حوزه اجتماعی و سیاسی جدا میبیند. در حالیکه دین، نگاهی همهجانبه به جهان و زندگی دارد و راهنمایی جامع برای بشریت است.
تفاوت بصیرت دینی و بصیرت سکولار
مبنای باور به خدا: بصیرت دینی، بر ایمان به خدا و نقش او در هدایت انسان تأکید دارد. اما بصیرت سکولار، معمولاً خدا را از تحلیلهای خود کنار میگذارد و بر عقل و تجربه مادی تکیه دارد.
نگرش به جهان: بصیرت دینی، جهان را هدفمند، آگاه و برپایه خواست و تدبیر خداوند میبیند. اما بصیرت سکولار، جهان را صرفاً مادی، بیهدف و تصادفی میپندارد.
معرفت و روششناسی: در بصیرت دینی، شناخت فقط به تجربه حسی محدود نیست و معارف وحیانی و شهودی نیز جایگاهی اساسی دارند. اما بصیرت سکولار، فقط به دانش تجربی و عقلانیت مادی بسنده میکند.
ارزشها و معنویت: بصیرت دینی، بر اخلاق تأکید دارد و آن را لازمه رشد میداند. اما بصیرت سکولار، اخلاق را نسبی و قابل تغییر میبیند و آن را از دین جدا میداند.
وسعت نگرش: بصیرت دینی، نگاه جامعی دارد که از مبدأ هستی تا معاد را در بر میگیرد. اما بصیرت سکولار، نگاهش محدود به زندگی دنیوی و محسوسات است و دین را به حاشیه میراند یا فقط در زندگی شخصی جای میدهد.
در نتیجه حذف دین از عرصههای مهم زندگی، کاستن از عمق و جهتگیری معنوی انسان است. دین، اگر درست شناخته شود، نه تنها مانع رشد نمیشود بلکه زمینهساز بلوغ فکری، عدالت اجتماعی و تعالی انسانی است.
.......................
پایان پیام
نظر شما