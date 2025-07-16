تاریخ افسانه نیست!! در آموزش تاریخ به فرزندانمان کوشا باشیم

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ابنا: مثل هر روز سر ساعت شش و نیم از خانه راهی مدرسه می شود، بین راه کمی ذهنش مشغول تابلوهای آبی رنگ شهرداری که هرکدام به نام شهیدی مزین است می گردد. به این فکر می کند که در مسجد محل و پایگاه بسیج چرا برای معرفی این بچه محله هایمان برنامه ای ندارند!؟

ما فقط یک اسم از آنها می دانیم ... چه شدکه از بین همین کوچه پس کوچه های محله قدیمی خودمان نوجوانان و جوانانی متفاوت رشد کردند و بجای محدود شدن در تابلوی سر در مغازهایشان یک محله و خیابان و کوچه را قرق کردندو امروز اسامی آنها را وسیع تراز حدود شخصی و فردی یک نفر می بینیم.

یاد قول دیشب بابا افتاد امروز بعداز ظهر قول داده برایم ساعت هوشمند بخرد...

باز هم به فکر فرو رفت!!

آیا دغدغه ذهنی شهدا هم وقتی هم سن وسال من بودند همین چیزها بود!؟ کمتر وقتی پیش می آمد که زمان عبور از کنار کتابفروشی آقای علیمی پشت ویترین مکث نکند، الان هم دقیقاً به کتابفروشی رسیده بود. دو سه تا کتاب به ویترین مغازه اضافه شده بود. فروغ ابدیت انسان دویست و پنجاه ساله سندس ...

راه مدرسه رو ادامه داد، زنگ اول تفکر و سبک زندگی داشتن، خانم براتی با یه کتاب وارد کلاس شد...

جلد کتاب بنظرش آشنا اومد، آره یکی از همون سه تا کتابی بود که به ویترین کتابفروشی اضافه شده بود «سندس» خانم موضوع این کتاب چیه؟

خانم براتی گفت: بزارید از راه برسم توضیح میدم امروز بااین کتاب خیلی کار داریم.

نازنین رو کرد به سارا و گفت که امروز تو راه مدرسه این کتاب و دوتای دیگه توجهش روجلب کردن...

خانم براتی چادرش را تا کرد و به تکیه گاه صندلی آویزان و کردو شروع کرد به صحبت کردن در مورد خاطرات زندگی همسران شهدا... بله موضوع کتاب سندس سرگذشت و تاریخ و زندگینامه شهدا بود. شیرینی داستانهای کتاب با تبحر بیان خانم براتی باعث شد نازنین شش دانگ‌ حواسش را به کلاس بدهد، برایش جالب بود که چالش فکری صبح که ایجاد شده بود چه زود به جواب رسید، زنگ که خورد فاصله کلاس تا دفتر را همراه خانم ترابی رفت تا ازموضوعات دو تا کتاب دیگه بپرسه، اتفاقا اونا هم تاریخی بودند! حالا ذهنش باموضوع جدیدی کلنجارمی رفت انگار جذابیت تاریخ رو تازه کشف کردم، اصلا شاید تخصصی تر دنبالش کنم.



رو کردبه سارا و گفت بعد از ظهر باهم برگردیم، میخوام کتابهایی رو که گفتم از کتابفروشی بخرم.

آموزش تاریخ اسلام به فرزندان یک وظیفه و ضرورت تربیتی است. تاریخ اسلام، سرشار از درس‌های ارزشمند، الگوها و تجربیات است می‌تواند راهنمای فرزندان در مسیر زندگی معنوی و اخلاقی باشد. در اینجا به چند دلیل مهم برای آموزش تاریخ اسلام به فرزندان اشاره می‌کنیم:



۱. شناخت ریشه‌ها و هویت اسلامی: تاریخ اسلام به فرزندان کمک می‌کند تا با ریشه‌های خود آشنا شوند و هویت اسلامی خود را درک کنند. شناخت زندگی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، فرزندان را با ارزش‌های اسلامی پیوند می‌دهد و آنها را در برابر چالش‌های فرهنگی و فکری جامعه امروزی مقاوم می‌سازد.

۲. الگوگیری از بزرگان دین: تاریخ اسلام پر است از داستان‌های الهام‌بخش از زندگی پیامبران، امامان، شهدا و بزرگان دین. این داستان‌ها به فرزندان نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند در زندگی خود از این الگوها پیروی کنند و در مسیر تقوا و فضیلت گام بردارند.

۳. تقویت ایمان و اعتقادات: آشنایی با تاریخ اسلام، ایمان فرزندان را تقویت می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا با اعتقادات خود بیشتر آشنا شوند. داستان‌های معجزه‌آسا، پیروزی‌های رزمندگان در برابر سختی‌ها و صبر و استقامت آنها، توکل فرزندان را محکم‌تر می‌کند.

۴. آموزش اخلاق و رفتار اسلامی: تاریخ اسلام سرشار از درس‌های اخلاقی است. داستان‌های مربوط به عدالت، مهربانی، بخشش و تواضع پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و شهدا و بزرگان دین به فرزندان می‌آموزد که چگونه در زندگی روزمره خود رفتار اسلامی را رعایت کنند.

۵. آگاهی از چالش‌ها و پیروزی‌های مسلمانان: تاریخ اسلام به فرزندان نشان می‌دهد که مسلمانان در طول تاریخ با چه چالش‌هایی روبرو بوده‌اند و چگونه توانسته‌اند بر آنها غلبه کنند. این آگاهی به فرزندان کمک می‌کند تا در برابر مشکلات و چالش‌های امروزی مقاوم باشند و با امید و اعتماد به نفس به آینده نگاه کنند.

۶. تقویت حس مسئولیت اجتماعی: داستان‌های مربوط به کمک به نیازمندان، رشادتهای رزمندگان در دفاع از مظلومان و برقراری عدالت در جامعه، حس مسئولیت اجتماعی را در فرزندان پرورش می‌دهد.

۷. حفظ وحدت و یکپارچگی اسلامی: آموزش تاریخ اسلام به فرزندان کمک می‌کند تا با تنوع فرهنگی و مذهبی در جهان اسلام آشنا شوند و به وحدت و یکپارچگی اسلامی اهمیت دهند. این آگاهی به آنها کمک می‌کند تا در برابر تلاش‌های برای تفرقه‌افکنی و تضعیف جهان اسلام ایستادگی کنند. آموزش تاریخ اسلام به فرزند با گذشته پرافتخار خود آشنا می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا با ارزش‌های اسلامی زندگی کنند و در مسیر رشد معنوی و اخلاقی گام بردارند. این آموزش، پایه‌ای محکم برای ساختن نسلی متعهد، آگاه و مسئول در جامعه اسلامی است.