به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به منظور تشریح آخرین تحولات و بررسی اقدامات انجام شده در ستاد و صف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شرایط ویژه کنونی و ارائه نقشه راه در این زمینه، نشست مجازی رایزنان فرهنگی کشورمان با حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
ایمانیپور با تقدیر از تلاشهای ارزنده انجام شده در خط مقدم جبهه فرهنگی به ویژه ارتقاء جایگاه دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم نظام، بر توسعه فعالیتها و همکاری با بخشهای مختلف و به ویژه مؤسسات مردم نهاد و حقوق بشری تأکید کرد.
وی با اشاره به این که فضای بینالمللی در شرایط کنونی، صدای حقانیت جمهوری اسلامی ایران را شنیده است، تصریح کرد: این روند با تأکید بر نمایش ظلم و جنایت رژیم صهیونستی میباید ادامه یابد و بی تردید تلاش انجام شده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این زمینه تأثیرات خود را داشته است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در ستاد سازمان، به صدور دستورالعملهای مختلف اشاره و تأکید کرد: اقدامات جدی نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، تکمیل کننده این روند خواهد بود تا بتوان تصویر واقعی ایران مقتدر و مظلوم را به جهانیان که امروز بیش از گذشته با گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه شدهاند، مخابره کرد.
ایمانیپور بر ضرورت اقدامات جهادی در مقطع حساس کنونی و اجرای برنامههای موثر در این خصوص تأکید کرد و افزود: بی تردید ارائه تصویر ایران باید محور فعالیتهای دیپلماسی فرهنگی و اولویت سازمان در تمامی زمینهها باشد و انتظار از نمایندگیهای فرهنگی در کشورهای مختلف این است که با تلاش مضاعف، جبهه فرهنگی را پیش از گذشته فعال کنند.
در ادامه این نشست، رایزنان فرهنگی کشورمان گزارش فعالیتها و اقدامات خود را ارائه و معاونین و مدیران کل سازمان نیز در خصوص اولویت و برنامههای پیشین مطالبی را مورد تأکید قرار دادند.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان جنگ تحمیلی اخیر با تمرکز بر ارائه تصویر واقعی ایران و مظلومیت توام با اقتدار کشورمان، اقدامات متعددی را در حوزه رسانهای، ایرانیان خارج از کشور، نخبگان، فعالان فرهنگی، رهبران دینی، هنرمندان، مقامات رسمی فرهنگی و ... به انجام رسانید که در این نشست مقرر شد، با بازنگری در اولویتها، اقدامات مؤثر و ابتکاری بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما