واکنش ایران به تحولات سوریه / وزارت خارجه، حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی شدید نسبت به درگیریهای رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشتهشدن دهها غیرنظامی شده است، حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه سوریه طی دو روز گذشته را محکوم کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به استمرار تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی سوریه همزمان با ادامه اشغال بخش بزرگی از خاک سوریه، تداوم بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر دانست.
بقائی با تاکید بر ضرورت اهتمام کشورهای منطقه و جهان اسلام نسبت به توقف قانون شکنیها و جنایات رژیم صهیونیستی از جمله نسل کشی بیسابقه این رژیم در غزه و تعرضات مستمر آن علیه سوریه و لبنان، مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه نقضهای فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد را خاطرنشان کرد.
