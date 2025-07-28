به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ایران در سازمان ملل گفت: حملات اخیر رژیم صهیونیستی به دمشق و جنوب سوریه نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تمامیت ارضی سوریه است و روند سیاسی موجود را تضعیف و گفت‌وگوها را دشوارتر کرده است.

امیرسعید ایروانی سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد طی سخنانی درباره دستورکار خطرناک رژیم صهیونیستی برای جداسازی استان‌های جنوبی سوریه هشدار داد.

وی تاکید کرد حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه آن علیه دمشق و جنوب سوریه نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و خدشه‌ای جدی به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه محسوب می‌شود، بلکه روند سیاسی شکننده موجود را نیز تضعیف کرده و تلاش‌ها برای گفت‌وگو و دستیابی به راه‌حل را پیچیده‌تر می‌سازد.

متن سخنرانی ایروانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاسگزارم، جناب آقای رئیس.

مایلم از آقای پدرسن، فرستاده ویژه‌ی دبیرکل، و خانم ووسورنو، مدیر بخش عملیات و حمایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، بابت ارائه‌ی گزارش‌های جامع و روشنگرانه‌شان تشکر نمایم. در خصوص وضعیت سوریه، نکات زیر را مورد تأکید قرار می‌دهم:

نخست، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد قاطع و خلل‌ناپذیر خود نسبت به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید می‌ورزد. ما قاطعانه با هرگونه تلاشی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، که با هدف تضعیف حاکمیت ملی سوریه یا تجزیه‌ی سرزمین آن صورت گیرد، مخالفت می‌کنیم. در همین چارچوب، نسبت به دستورکار خطرناک و بی‌ثبات‌ساز رژیم اسرائیل برای جداسازی استان‌های جنوبی سوریه از حاکمیت دولت مرکزی هشدار می‌دهیم. چنین اقدامات غیرقانونی‌ای، نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت به‌شمار می‌روند و تهدیدی جدی علیه ثبات منطقه محسوب می‌شوند. این شورا باید قاطعانه چنین طرح‌هایی را مردود دانسته و بر تعهد خود نسبت به اصول مندرج در منشور ملل متحد تأکید ورزد.

دوم، ما عمیقاً نسبت به درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر در السویداء که منجر به جان‌باختن غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی گردید، ابراز نگرانی می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های دولت موقت سوریه برای بازگرداندن ثبات حمایت می‌نماید و خواستار انجام تحقیقات سریع، شفاف و منطبق با اصول حاکمیت قانون در این خصوص می‌باشد. ما همچنین گزارش‌های مربوط به کشتارهای جمعی علیه علویان در استان‌های لاذقیه و طرطوس را مورد توجه قرار می‌دهیم. تضمین پاسخگویی در قبال این جنایات نیز ضروری است. تأکید می‌نماییم که عدالت در رسیدگی به هر دو مورد، هم درگیری‌های خشونت‌آمیز در السویداء و هم حملات علیه جوامع علوی در مناطق ساحلی، باید از طریق سازوکارهای معتبر، مستقل از مداخلات خارجی و عاری از سوءاستفاده‌های سیاسی دنبال شود.

سوم، ما خواهان احترام کامل به حقوق تمامی اقلیت‌ها و حل‌وفصل اختلافات داخلی از طریق گفت‌وگوی فراگیر هستیم. خشونت فرقه‌ای موجب تضعیف اعتماد عمومی به روند انتقال سیاسی می‌گردد؛ روندی که باید جامع، ملی و متعلق به مردم سوریه باقی بماند. سوریه‌ای متحد و فراگیر، پیش‌شرطی اساسی برای صلح پایدار و ثبات بلندمدت ]در این کشور[ است.

چهارم، حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه آن علیه دمشق و جنوب سوریه نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و خدشه‌ای جدی به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه محسوب می‌شود، بلکه روند سیاسی شکننده موجود را نیز تضعیف کرده و تلاش‌ها برای گفت‌وگو و دستیابی به راه‌حل را پیچیده‌تر می‌سازد. اشغال غیرقانونی بلندی‌های جولان سوریه توسط رژیم صهیونیستی و تداوم نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی آن رژیم باید پایان یابد. این شورا نمی‌تواند در برابر چنین تجاوزاتی بی‌تفاوت باقی بماند.

پنجم، در خصوص وضعیت انسانی، ما نگرانی عمیق خود را نسبت به وخامت فزاینده اوضاع در سویداء و سایر مناطق ابراز می‌داریم. کمبود مواد غذایی، آب، سوخت، دارو و سایر اقلام ضروری، بسیار هشداردهنده است. ما از تلاش‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، آژانس‌های سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در ارائه کمک‌های نجات‌بخش قدردانی می‌کنیم. از تمامی کشورهای اهداکننده درخواست می‌کنیم که به‌طور سخاوتمندانه به اولویت‌های پاسخ بشردوستانه سوریه در سال 2025 کمک نمایند، به‌ویژه با توجه به کسری شدید منابع مالی. مایه نگرانی عمیق است که تنها 6/36 درصد از برنامه پاسخ بشردوستانه سوریه برای سال 2024 تأمین مالی شده است.

ششم، ما از تمامی گام‌ها در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه‌ای که بر مردم سوریه تحمیل شده است، استقبال می‌کنیم. این اقدامات غیرمشروع به‌طور جدی بحران انسانی را تشدید کرده، تلاش‌های بازسازی را مختل نموده و روند بهبود اقتصادی را فلج کرده‌اند. رفع این تحریم‌ها برای امکان‌پذیر ساختن بازسازی سوریه و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت امن و با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی، امری ضروری است. با این حال، رفع تحریم‌ها نباید به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا مشروط به مداخله در امور داخلی سوریه مورد استفاده قرار گیرد.

هفتم، بحران سوریه راه‌حل نظامی ندارد. تنها مسیر ممکن برای پیشرفت، یک روند سیاسی سوری‌محور و تحت مالکیت سوریه است که با تسهیل سازمان ملل متحد و بر اساس اصول اساسی مندرج در قطعنامه 2254 پیش برده شود. ما از تداوم گفت‌وگوی فراگیر که متضمن احترام به حاکمیت سوریه، نهادهای ملی آن و ترویج آشتی میان همه اقشار جامعه باشد، حمایت می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران همچنان به همکاری سازنده با سازمان ملل متحد و شرکای منطقه‌ای برای حمایت از صلح، عدالت و بازسازی کامل سوریه، عاری از اشغال، تروریسم و مداخلات خارجی، کاملاً متعهد است.

