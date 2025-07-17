به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، جانباختن تعدادی از شهروندان عراقی در جریان حادثه آتشسوزی در شهر کوت در جنوب بغداد را به خانوادههای جانباختگان تسلیت گفت و با مردم و دولت عراق ابراز همدردی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این پیام ضمن ابراز پیام همدردی و همبستگی عمیق با مردم و دولت کشور برادر و همسایه، عراق، آمادگی کشورمان را برای هرگونه کمک جهت امداد و نجات اعلام کرده است.
بقائی در پایان از خداوند متعال برای خانوادههای عزادار صبر و شکیبایی و برای مجروحان عافیت و سلامتی مسئلت نموده است.
