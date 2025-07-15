قتل یک نظامی پیشین در استان خوست افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان خوست افغانستان اعلام کردند که گلوالدین، یکی از نظامیان پیشین افغانستان، در مسیر شاهراه خوست-گردیز هدف تیراندازی دو فرد نقابدار قرار گرفت و جان باخت.
این حادثه در روستای پایندهخیل استان اسماعیلخیل ماندوزی رخ داده است.
به گفته منابع، عاملان این رویداد با موتورسیکلت از محل متواری شدهاند.
گلوالدین در دوران حکومت پیشین بهعنوان پولیس راهنمایی و رانندگی فعالیت داشت و پس از سقوط دولت سابق، برای تأمین معاش خود در یک مزرعهی مرغداری با دستمزد ماهانه چهار هزار افغانی کار میکرد.
منابع محلی گفتهاند که وی هیچگونه خصومت شخصی با کسی نداشت و علت این ترور تاکنون روشن نیست.
این حادثه در حالی رخ میدهد که گزارشها از افزایش تهدیدها و خشونتها علیه نظامیان پیشین در مناطق مختلف افغانستان حکایت دارند.
تنها دو روز پیش نیز یک نظامی پیشین در استان پکتیکا افغانستان از سوی افراد ناشناس مورد ضربوشتم شدید قرار گرفت.
