به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع محلی گزارش داده‌اند، در ادامه‌ی گسترش رفتارهای خشن و زورگویانه برخی از کوچی‌های مسلح در استان غزنی افغانستان، دو روز پیش آن‌ها با حمله‌ای سازمان‌یافته به یکی از خودروهای حامل نمایندگان مردم احمدا، در مسیر احمدا ـ غزنی، خسارات جدی وارد کرده‌اند.

در این حمله، علاوه بر تخریب کامل خودرو، شماری از بزرگان محل نیز به شدت زخمی شده‌اند که گفته می‌شود وضعیت جسمی برخی از آن‌ها وخیم است و هم‌اکنون در بیمارستان ملکی استان غزنی افغانستان بستری هستند.

ساکنان محلی تأکید دارند که این نخستین مورد از چنین اقدامات خشونت‌بار از سوی کوچی‌ها نیست، بلکه سال‌هاست که آنان با تهدید، ارعاب، و زورگویی، زندگی را بر مردم منطقه دشوار کرده‌اند.

به گفته‌ شاهدان، برخوردهای فیزیکی، تخریب اموال و توهین‌های مکرر، بخشی از اقدامات روزمره این گروه‌هاست.

آن‌چه در این میان نگران‌کننده‌تر است، فقدان مرجع دادخواهی و عدم برخورد قانونی و بازدارنده از سوی حکومت فعلی است که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی دامن زده است.

ساکنان محلی از نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشری خواستار مداخله و بررسی جدی این قضایا برای بازگرداندن امنیت و عدالت به منطقه هستند.

