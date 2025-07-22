  1. صفحه اصلی
حرکت مردمی در استان دایکندی افغانستان / شیعیان با دست خالی خیابان می‌سازند و انتظار حمایت حکومت را دارند

۳۱ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۰
کد خبر: 1710558
در اقدامی بی‌سابقه، شیعیان ساکن شهرستان ولایت استان دایکندی افغانستان با وجود کمبود امکانات، کار ساخت یک خیابان حیاتی را به‌صورت مردمی آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که نشان از همت بالا و همکاری با حکومت دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی استان دایکندی افغانستان، یکی از مناطق شیعه‌نشین افغانستان، در یک اقدام خودجوش و با دستان خالی، کار ساخت یک خیابان مهم را آغاز کرده‌اند. به گفته مردم محل، سال‌ها نبود جاده‌ی معیاری مشکلات جدی در رفت‌وآمد، انتقال بیمار، جابه‌جایی محصولات زراعتی و امور روزمره آن‌ها به وجود آورده بود.

اکنون، با همت ساکنان این منطقه، پروژه‌ای آغاز شده که چندین روستا را به هم وصل می‌کند و مسیر ارتباطی میان استان‌های دایکندی، غزنی و ارزگان را نیز تسهیل می‌سازد.

به گفته بزرگان محل، تأمین راه‌های مواصلاتی و زیرساخت‌ها وظیفه حکومت‌هاست؛ اما در شرایط فعلی، خود مردم پیش‌قدم شده‌اند و امیدوارند مسئولان با تأمین امکانات، در ادامه این مسیر کنارشان باشند.

