به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی استان دایکندی افغانستان، یکی از مناطق شیعه‌نشین افغانستان، در یک اقدام خودجوش و با دستان خالی، کار ساخت یک خیابان مهم را آغاز کرده‌اند. به گفته مردم محل، سال‌ها نبود جاده‌ی معیاری مشکلات جدی در رفت‌وآمد، انتقال بیمار، جابه‌جایی محصولات زراعتی و امور روزمره آن‌ها به وجود آورده بود.

اکنون، با همت ساکنان این منطقه، پروژه‌ای آغاز شده که چندین روستا را به هم وصل می‌کند و مسیر ارتباطی میان استان‌های دایکندی، غزنی و ارزگان را نیز تسهیل می‌سازد.

به گفته بزرگان محل، تأمین راه‌های مواصلاتی و زیرساخت‌ها وظیفه حکومت‌هاست؛ اما در شرایط فعلی، خود مردم پیش‌قدم شده‌اند و امیدوارند مسئولان با تأمین امکانات، در ادامه این مسیر کنارشان باشند.

