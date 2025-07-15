  1. صفحه اصلی
برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۲
کد خبر: 1708226
برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

در فضایی سرشار از معنویت و اشک و امید، دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله با حضور مؤمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم روحانی قرائت دعای توسل امشب سه‌شنبه در فضای معنوی در مزار سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله برگزار شد.

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

این مراسم معنوی که هر سه‌شنبه شب رأس ساعت ۹ در این مکان مقدس برگزار می‌شود، با حضور مؤمنان و زائران مشتاق، در فضایی آکنده از معنویت و خضوع برگزار گردید.

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

شرکت‌کنندگان با قرائت دعای توسل، درگاه الهی را به واسطه اهل‌بیت علیهم‌السلام برای رفع گرفتاری‌ها، شفاء بیماران و تعجیل در فرج امام عصر (عج) خواندند.

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

مزار شهید سید حسن نصرالله، همواره محلی برای تجمعات دینی و مراسم‌های دعا و مناجات بوده و این برنامه هفتگی، به یکی از سنت‌های جاری در این مکان در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، تبدیل شده است.

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل در مزار شهید سید حسن نصرالله + تصاویر

