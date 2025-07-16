یک وزیر صهیونیست خواستار ترور الجولانی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آمیخای شکلی» وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی خواستار ترور «ابومحمد الجولانی» رئیس دوره انتقالی در سوریه شد و او را تروریست، قاتل و وحشی توصیف کرد.

وی گفت: ما نمی‌توانیم در مقابل رژیم تروریستی اسلام‌گرا-نازی متشکل از اعضای کت و شلواری القاعده بی‌تفاوت بمانیم.

این وزیر با حمله به رئیس موقت سوریه گفت: احمد الشرع یک تروریست است و بهتر است همین حالا او را از بین ببریم.

وی گفت: ما اکنون شاهد قتل عام‌ها و توهین‌ها علیه دروزی‌ها هستیم و باید با رژیم تروریستی در سوریه مبارزه شود.

«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز گفت: «قتل عام وحشیانه‌ای که توسط نظام ابومحمد الجولانی علیه دروزی‌ها در جنوب سوریه انجام شد، ثابت می‌کند که آنها اسلام‌گرایان افراطی خشن و بی‌رحم بوده و هستند.»

اسموتریچ افزود: «دولت اسرائیل نمی‌تواند از منطقه حائل و جبل الشیخ که برای محافظت از شهرک‌های بلندی‌های جولان به آن نیاز داریم، عقب‌نشینی کند و با تمام توان به محافظت از دروزی‌ها در جنوب سوریه ادامه خواهد داد.»

پیش از این خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل به استان السویداء منجر به کشته شدن چندین نفر از نیروهای امنیتی و ارتش دولت موقت سوریه شده است.

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور نخست وزیر و وزیر جنگ حمله به خودروهای نظامی ارتش سوریه در السویداء حمله کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی به السویداء همزمان با ورود نیروهای ارتش و وزارت کشور دولت موقت سوریه به مرکز این استان برای بازگرداندن امنیت پس از درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های دروزی و بادیه‌نشین که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شده است، صورت گرفت.

اکثر رهبران دروزی در سوریه پیش از این هرگونه دخالت خارجی در این کشور را رد کرده‌اند.

