۱۶۰ حمله رژیم صهیونیستی به سوریه/ انتقال نظامیان صهیونیست از غزه به جولان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از ارتش این رژیم نقل کردند: از شب گذشته ما به ۱۶۰ هدف متعلق به نظام سوریه حمله کردیم که بیشتر آنها در منطقه السویداء بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی عنوان داشت: ما برای حمله به اهداف دولتی دیگر که متعلق به نظام سوریه باشد، آماده می‌شویم.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دستور به انتقال نیروهایی از غزه به بلندی جولان را داده است.

شبکه المیادین به نقل از یک منبع در سوریه گزارش داد که مسئولان سوریه تخلیه ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه را آغاز کرده‌اند.

المیادین به نقل از یک منبع سوری اعلام کرد که در ۶ حمله هوایی رژیم صهیونیستی ساختمان ستاد کل ارتش در مرکز دمشق هدف قرار گرفت.

المیادین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی کاخ ریاست جمهوری تشرین و نه کاخ الشعب هدف قرار گرفته است.

این شبکه تصریح کرد که خسارت‌های شدیدی به ساختمان ستاد کل ارتش در دمشق به دلیل حملات هوایی رژیم صهیونیستی وارد شده است.

در همین حال، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی ‌گزارش داد که ارتش این رژیم برای چند روز جنگ در سوریه آماده می‌شود و نیروهایی را از غزه به جولان اشغالی انتقال می‌دهد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر گفته بود: وضعیت در سویدا و جنوب غربی سوریه بسیار خطرناک است. ارتش اسرائیل برای نجات برادران دروزی و از بین بردن باندهای رژیم سوریه تلاش می‌کند.

..............................

