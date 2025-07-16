دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی حجتالاسلام والمسلمین میثم امرودی را به سمت دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) منصوب کرد.
متن حکم صادره به شرح زیر است:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای میثم امرودی (دام عزه)
سلام علیکم
وحدت اسلامی، رسالتی الهی و راهبردی تمدنی است که در هندسه انقلاب اسلامی جایگاهی رفیع دارد و همواره در کلام و سیره امامین انقلاب به عنوان یک تکلیف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. بهویژه در پرتو تدبیر تاریخساز حضرت امام خمینی (قدسسره) که ایام دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول را بهعنوان «هفته وحدت» نامگذاری نمودند، مسئولیتی بزرگ بر دوش فرهیختگان و نهادهای فرهنگی کشور نهاده شده است.
در این میان، ربیعالاول سال ۱۴۴۷ قمری، که با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) تقارن یافته، فرصتی بیبدیل برای تبیین جهانی پیام وحدت، رحمت، گفتوگو و عقلانیت اسلامی فراهم ساخته است. شرایط خطیر منطقهای، حوادث تلخ جهان اسلام، و هجمههای بیوقفه جبهه استکبار و صهیونیزم بینالملل، بیش از پیش ضرورت احیای گفتمان وحدت و انسجام را به یک مطالبه راهبردی بدل کرده است.
با عنایت به تعهد، تجارب مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، به موجب این حکم، بهعنوان «دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام (ص)» منصوب می شوید.
انتظار میرود ضمن هماهنگی با ریاست محترم ستاد با تدبیر، اهتمام، انسجامبخشی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای نهادی، مردمی و رسانهای کشور و با محوریت رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و همکاری وثیق با نخبگان، فرهیختگان، علما، جوانان، بانوان، و نهادهای ذیربط، دبیرخانه ستاد را به نقطه ثقل برنامهریزی، سازماندهی، پشتیبانی و انسجامبخشی برنامههای این مناسبت بزرگ بدل سازید.
توفیق روزافزون شما را در این مأموریت خطیر، در سایه قرآن کریم، سنت نبوی و هدایتهای ولی امر مسلمین، از درگاه احدیت مسألت دارم.
محمدحسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
