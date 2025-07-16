به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یاسین علوی» دبیر برگزاری مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه(س) در شهرستان کاشان گفت: این برنامه با سابقه برگزاری حدود ۱۰ سال، امسال همزمان با شب شهادت حضرت رقیه (س) در ۵۰۰ نقطه از کشور و دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی برپا می‌شود.

وی افزود: این مجمع در کربلا معلی، مدینه منوره، کاظمین، نجف، سامرا، ملبورن استرالیا، دانمارک، کانادا، فرانسه، سوئد، لندن، سوریه، رومانی، بحرین، افغانستان، برگزار می‌شود.

دبیر مجمع جهانی حضرت رقیه (س) در شهرستان کاشان خاطر نشان کرد: امسال چهارمین سال است که سفره حضرت رقیه(س) در آستان مقدس حضرت سلطانعلی ابن امام باقر(ع) در مشهد اردهال برگزار می‌شود و سال‌های گذشته نیز در آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس بادرود برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۳ هزار نفر مخاطب دارد و از مجری، شعرا ومداح سخنرانان کشوری در این مجمع استفاده می‌شود.

علوی بهره‌مندی از گروه‌های نمایشی و دعوت از گروه نمایشی «ماه خرابه نشین» را از دیگر برنامه‌های این مجمع عنوان کرد و افزود: پذیرایی از عزاداران و اهدای هدایای ویژه دختران در انتهای برنامه نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به هدف این گردهمایی تصریح کرد: زنده شدن و احیای نام حضرت رقیه (س)، انتقال اندیشه حسینی به نسل آینده و نسل‌هایی که در سن و سال حضرت رقیه (س)، همچنین اعلام انزجار و بیزاری از اندیشه مخالفان مکتب اهلبیت و مستکبران عالم از جمله اهداف برنامه مجمع برشمرد و افزود میباید فرهنگ حسینی و مهدوی دوبال عروج و اوج شیعه را سرلوحه قرار بدهیم.

دبیر مجمع جهانی حضرت رقیه (س) در شهرستان کاشان گفت: هر ساله بحث تبلیغ حجاب را در کنار این برنامه تدارک دیدیم که در تمام شهرها مواکبی به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای می‌پردازند.

وی گفت: بیشتر مخارج و هزینه‌های سفره حضرت رقیه (س) از طریق کمک‌های مردمی و خیرین و محبان به اهل بیت (ع) و حضرت رقیه (س) تامین می‌شود.

علوی یادآور شد: سفره حضرت رقیه(س) امسال سه شنبه ـ ۷ مرداد ـ ماه مصادف با چهارم صفر، بعد از نماز مغرب و عشاء در مشهد اردهال کاشان، آستان مقدس علی ابن امام محمد باقر (ع) با حضور دختران ۳ تا ۷ سال برگزار می‌شود.

