برپایی همایش بزرگ دختران فاطمی در آستانه شهادت حضرت رقیه(س) در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالروز شهادت حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها، همایش بزرگ دختران فاطمی با حضور صدها دختر محجّبه، در قم برگزار شد.

در این اجتماع که به همّت گروه تبلیغی جهادی رشد برگزار شد، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و دختر سه ساله آن حضرت، از برپاییِ اجتماع دختران فاطمی، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه امروز فعالیت‌های فرهنگی برای دختران مهم و ضروری است و برای دختران قمی مهمتر، به ظرفیت اردوگاه‌های گوناگون که در حال آماده‌سازی برای دانش‌آموزان قمی می‌باشد، اشاره کرد و افزود: در برنامه‌های دختران، باید از ظرفیت سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف استفاده کرد.

استاندار قم ضمن تشکر از فعالیت‌های فرهنگی گروه جهادی رشد، قم را از جهت حضور نیروهای فرهنگی، غنی ارزیابی کرد و با تأکید بر محوریت مساجد در فعالیت‌های فرهنگی، افزود: باید برنامه‌های محلّه‌محور و پیرامون مساجد، با جدّیت انجام و پیگیری گردد و انشاالله ما هم در استانداری، حمایت خواهیم کرد.

همچنین در این همایش، حجت‌الاسلام حسنعلی خوئینی مدیر گروه تبلیغی جهادی رشد، به بیان نکات رفتاری برای دختران پرداخت و با توجه ایام شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام، به عزاداری برای دختر سه‌ساله سیدالشهدا علیه‌السلام پرداخت.

